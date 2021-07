So bekommen Sie starkes WLAN in jeden Raum: So erweitert das Magic 2 WiFi next Whole Home Kit von devolo Ihr bestehendes WLAN

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Magic 2 WiFi next Whole Home Kit von devolo ist eine bahnbrechende Möglichkeit, Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk zu erweitern. Das Kit ist einer der schnellsten Adapter der Welt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 Mbit/s.

Das Kit enthält Adapter, die an jede Steckdose angeschlossen werden können, und es gibt kabelgebundene Gigabit-Ethernet-Ports, damit Sie es an der Rückseite Ihres Routers anschließen können. Platzieren Sie dann einen anderen an anderer Stelle im Haus. devolo Magic-Adapter sind mit allen Router-Typen kompatibel und Sie können bei Bedarf zusätzliche Adapter kaufen. Natürlich brauchen Sie mehr, wenn Sie ein größeres Haus haben.

Die Adapter bilden ein Mesh-Netzwerk, um Ihr ganzes Haus in superschnelles WLAN zu hüllen.

Die Adapter verwenden Multi-User-MIMO-Technologie, was im Wesentlichen bedeutet, dass Highspeed-Datenübertragungen zwischen all Ihren Geräten gleichzeitig stattfinden - jeder hat Zugriff auf das gleiche schnelle Internet. Sie müssen nicht mehr darauf warten, dass etwas geladen wird oder ausfällt, während Sie Online-Videos in höherer Qualität ansehen.

Und dank einer Technologie namens Access Point Steering verbindet sich Ihr Gerät automatisch mit dem stärksten Signal, insbesondere wenn Sie durch Ihr Haus und zwischen verschiedenen Räumen gehen.

Dies ist besonders nützlich für ältere Geräte, die dazu neigen, mit demselben WLAN-Zugangspunkt verbunden zu bleiben, bis die Verbindung unterbrochen wird. Access Point Steering hilft Ihren Geräten, die optimale Verbindung zu finden.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, in bestimmten Bereichen Ihres Hauses eine Verbindung herzustellen, ist ein Mesh-Netzwerk genau das Richtige für Sie. Es entfernt tote Punkte und Bereiche mit schwacher Konnektivität in Ihrem Zuhause vollständig, während sie - wenn sie in den richtigen Bereichen platziert sind - bei Bedarf auch dazu beitragen können, eine gewisse Konnektivität auf einen Bereich Ihres Gartens zu verteilen.

devolos Magic 2 WiFi next gear nutzt die Powerline-Technologie als Rückgrat mit superschneller und zukunftssicherer G.hn-Konnektivität, die über das vorhandene Stromkabelnetzwerk Ihres Hauses funktioniert. Die Verbindungen sind verschlüsselt, sodass Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit Ihrer Daten machen müssen.

Das Einrichten eines Mesh-Netzwerks in Ihrem Zuhause ist ideal, wenn für den modernen Haushalt, in dem gleichzeitig im Home-Office gearbeitet wird, mehrere Ultra-HD-Streams und Online-Spiele stattfinden - oft alles gleichzeitig.

Das devolo Magic 2 WiFi next Whole Home Kit ist ab sofort erhältlich.