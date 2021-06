Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roboter-Staubsauger sind in den letzten Jahren in vielen Haushalten so ziemlich zum Standard geworden, und für diejenigen mit größeren Gärten werden Roboter-Rasenmäher wahrscheinlich denselben Weg einschlagen.

Sie sind derzeit jedoch oft noch sehr teuer, weshalb Angebote so wertvoll sind, wenn sie auftauchen. Ein Beispiel dafür ist, dass Flymos EasiLife 150 GO im Rahmen des Amazon Prime Day in Großbritannien einen großen Rabatt erhalten hat.

Es gibt auch mehrere Versionen des Roboter-Rasenmähers, die auf unterschiedliche Gartengrößen ausgerichtet sind. Die 150-Quadratmeter-Version ist 23 Prozent günstiger und reduziert sich von einem regulären Preis von 569,99 £ auf nur 439,99 £ – das ist eine Ersparnis von 130 £.

Die 250-Quadratmeter-Option reduziert sich von 599,99 £ auf 491,99 £, eine geringere Einsparung von 18 Prozent; Schließlich ist die Vollsortiment-500-Quadratmeter-Option von 649,99 £ auf 532,99 £ gesunken, ebenfalls 18 Prozent günstiger.

Unabhängig davon, welche Größe für Ihren Garten die richtige ist (und wir sind neidisch, wenn Sie eine 500 Quadratmeter große Rasenfläche haben), können Sie ihn einfach aufbauen und sich entspannen in dem Wissen, dass Sie selbst mähen können Sache aus der Vergangenheit.

Hier sind Links direkt zu unseren Angebotsseiten für die größten Angebote an diesem Prime Day.

Schreiben von Max Freeman-Mills.