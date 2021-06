Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die intelligenten Beleuchtungs-Wandpaneele von Nanoleaf sind in der Branche zu einer äußerst beliebten und sofort erkennbaren Einrichtung geworden, wobei insbesondere Streamer zu ihrer Fähigkeit strömen, selbst einem unauffälligen Raum sofort einen echten Charakter und Pizazz zu verleihen.

Jetzt erweitert sich dieses Sortiment in eine interessante neue Richtung mit der Hinzufügung von Elements, einer neuen Art von Paneel, die um Holzfurnier herum entwickelt wurde, um sich nahtloser in ein Setup einzufügen, das nicht unbedingt gleich "Gamer" schreien möchte Weise.

Die Paneele verwenden ein sechseckiges Muster und können, wie die meisten Produkte von Nanoleaf, nach Belieben angeordnet werden, sodass Muster und Formen in Reichweite sind. Jeder kann seine gesamte Oberfläche mit natürlich wirkendem Licht beleuchten, aber auch Lichteffekte gibt es in Hülle und Fülle.

Sie können ein leichtes Knistern wie in einem Kamin oder ein Pulsieren für ein futuristischeres Gefühl haben, und Routinen sind einfach einzurichten. Und wie Sie es von Nanoleaf erwarten, lässt sich alles gut in intelligente Assistenten integrieren. Besonders gut gefällt uns der Klang des Circadian-Modus, der die Beleuchtung im Laufe des Tages an das Umgebungslicht Ihres Raums anpasst.

Technisch gesehen wird das neue Kit, wie Nanoleaf zum Jahreswechsel angekündigt hat , auch das Thread-Smart-Home-Protokoll für eine zuverlässigere Verbindung als Bluetooth unterstützen.

All dies ist jedoch im Vergleich zu einigen der einfacheren Optionen von Nanoleaf nicht zu billig - Sie können jetzt ein 7-Panel-Starterkit im Nanoleaf-Shop für 199,99 £ bestellen. Wir werden in wenigen Wochen einen vollständigen Überblick darüber haben, wie das System zu leben ist, sobald wir die Gelegenheit hatten, es in den Griff zu bekommen. Schauen Sie also zu gegebener Zeit nach, um unser Urteil zu erhalten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.