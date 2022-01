Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum bestimmte Smart-Home- Geräte mit einigen, aber nicht mit anderen kompatibel sind, sollten Sie Matter kennen – den neuesten drahtlosen Interoperabilitätsstandard, der die Branche aufzurütteln droht.

In den Arbeiten seit 2019, mit Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Samsung und Zigbee im Mittelpunkt, hat sich der früher als „ Project CHIP “ bekannte Künstler nun in eine glänzende, formalisierte Marke verwandelt – Matter.

Das Ziel von Matter ist immer noch das gleiche, aber jetzt soll alles viel offizieller werden. Die großen Namen hinter dem Protokoll werden ihre Produkte bald in den neuen Einheitsstaat werfen, und das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Verbraucher.

Und wie immer kann es schwierig sein, das sich ständig ändernde Innenleben des Smart Home auszupacken.

Aus diesem Grund haben wir diesen Erklärer erstellt, in dem wir genau beantworten, was Materie ist, was Unternehmen tatsächlich dagegen tun und warum alles ... wichtig ist.

Also, mit diesem obligatorischen sachlichen Witz aus dem Weg, lasst uns einsteigen.

Wie wir bereits angedeutet haben, ist Matter ein neues Smart-Home-Interoperabilitätsprotokoll, das als gemeinsame Anstrengung einer Handvoll der größten Akteure der Branche eingeführt wurde. Über 170 Unternehmen sind daran beteiligt, wobei Apple, Samsung, Amazon, Google und die Zigbee Alliance die bekanntesten Namen sind.

Also, warum haben sie es getan - was ist der Sinn? Nun, das Smart Home in seiner jetzigen Form ist ein wenig chaotisch.

Kunden müssen sicherstellen, dass sich dedizierte Hubs mit den richtigen Peripheriegeräten verbinden können, und auch Entscheidungen darüber treffen, welche Geräte für ihr Zuhause geeignet sind, basierend auf dem Assistenten und dem Ökosystem, in den sie bereits eingebettet sind.

Es ist gleichbedeutend damit, dass Sie nicht zwischen einer Spielekonsole wechseln können, um dasselbe Spiel zu spielen, oder aufgrund Ihrer aufgebauten Bibliothek in einer Musik-Streaming-Plattform gefangen sind.

Das Smart Home ist jedoch ein freundlicheres Schlachtfeld als diese Bereiche, weshalb diese Unternehmen beschlossen haben, das gesamte System sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher zu vereinfachen.

Das Ziel von Matter ist es daher, ein Interoperabilitätsprotokoll mit Standarddatenmodellen zu sein, das sicherstellt, dass Smart-Home-Geräte in verschiedenen Ökosystemen funktionieren können. Ein Amazon Echo Show Display sollte also hypothetisch genauso nahtlos mit einer Google Nest-Türklingel zusammenarbeiten können wie beispielsweise mit den eigenen Ring-Angeboten.

Wenn Sie es noch nie zuvor bemerkt haben, sind Ihre bestehenden Smart-Home-Geräte alle über die derzeit dominierenden Kräfte verbunden - Zigbee und Z-Wave. Dieses Paar, zusammen mit vielen anderen, kleineren Funkprotokollen sowie Bluetooth, wird die Verbindung Ihrer Geräte jetzt nicht plötzlich beenden, da Matter auftaucht.

Angesichts der Rolle der Zigbee Alliance bei der Entwicklung von Matter – und stellvertretend für den drahtlosen Zigbee-Standard – ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie sich parallel weiter entwickelt, einen Weg zu Matter schafft und vielleicht sogar irgendwann zusammenführt.

Die Zukunft von Z-Wave ist interessanter zu beobachten. Und obwohl es nicht so aussieht, als ob es ein aktiver Teilnehmer an Materie ist, ist es dennoch bis zu einem gewissen Grad involviert.

„Es ist falsch zu glauben, dass Z-Wave auf der anderen Seite von [Matter] sitzt, wir sind es nicht“, sagte Mitch Klein, Executive Director der Z-Wave Alliance und Director of Strategic Partnerships, Silicon Labs, kürzlich gegenüber The Ambient .

„Ich werde nicht auf einige ihrer Herausforderungen eingehen, weil wir sie alle haben. Aber CHIP konzentriert sich auf IP. Zeigen Sie mir ein Gerät, das IP mit einer Batterie verwenden kann. Dieses Kaninchenloch vermeiden, nur sagen, dass es nicht nur Z-Wave, es ist auch Zigbee, das eine Art Kommunikationsweg zu CHIP entwickeln muss, und daher kommunizieren wir tatsächlich mit ihnen und arbeiten mit ihnen zusammen."

Thread hingegen ist ein weiteres Funkprotokoll, das Zertifizierungen für einige von Matter zugelassene Geräte ausgeben soll. Wir haben die Art und die Vorteile in unserem vollständigen Leitfaden zu Thread detailliert beschrieben, gehen jedoch davon aus, dass er im Laufe der Entwicklung von Matter eine immer wichtigere Rolle spielen wird.

An der Spitze dieser großen Smart-Home-Marken standen diese großen Smart-Home-Marken, und jetzt, da die anfängliche Aufregung um ihre Teilnahme nachgelassen hat, zeigen sie alle, was dies für die Zukunft bedeutet.

Google war einer der ersten, der dies im Detail getan hat. Als Teil eines Blog- Posts, der vier Schritte skizziert, die sich auf das umfassendere Google Smart Home auswirken, sagte das Unternehmen, dass alle Nest-Displays und -Lautsprecher aktualisiert werden, damit sie von Matter zugelassene Geräte steuern können. Das bedeutet, dass Google Assistant jedes Gerät mit dem Matter-Stempel steuern kann.

Neuere Geräte mit Thread-Unterstützung, wie der Google Nest Hub und Nest Wi-Fi, werden auch Matter-Verbindungshubs sein, was die Verwendung von Matter-unterstützten Geräten im ganzen Haus erleichtert.

Interessanterweise stellte Google auch fest, dass der Nest Thermostat Matter unterstützen würde (was bedeutet, dass Besitzer das Gerät hypothetisch von einem anderen intelligenten Assistenten steuern lassen können), obwohl es für den älteren Nest Learning Thermostat kein Wort dazu gab.

Google wird Matter auch über Android-Telefone unterstützen, die eine einfache Unterstützung für die Einrichtung und Steuerung über die Google Home-App und proprietäre Optionen von Drittanbietern bieten sollen.

Amazon wird nicht von Google in den Schatten gestellt, sondern wird sein Echo der vierten Generation auf Thread aktualisieren, indem es das Protokoll verwendet, um eine Brücke zwischen sich selbst und einem Wi-Fi-Netzwerk zu bauen. Eero im Besitz von Amazon wird auch Matter unterstützen, wobei die meisten seiner Mesh-Router bereits Thread-Unterstützung bieten.

Es ist noch nicht klar, ob andere Echo-Modelle mit Zigbee-Chips (die gleiche Technologie, die im vierten Echo aktualisiert wird) auch als Thread-Border-Router fungieren können, aber es scheint sicherlich eine Möglichkeit zu sein.

Apple hat jetzt auch einige Details zur Matter-Integration bereitgestellt und sagt, dass sie in iOS 15 unterstützt wird, was bedeutet, dass Sie die Home-App verwenden können, um Ihre Matter-Geräte zu verwalten. Die Unterstützung für Matter-Zubehör in der Home-App soll mehr Flexibilität bei der Einrichtung Ihres Smart Homes und der nahtlosen Zusammenarbeit aller Elemente bedeuten.

Samsung war eine sehr eifrige Partei und stellt fest, dass die Hubs in seiner SmartThings-Plattform aktualisiert werden, um Matter zu unterstützen. Der Standard wird als Controller für seine Smartphones, Fernseher und Smart Appliances fungieren können, wobei noch nicht klar ist, ob dies über Wi-Fi oder Thread erfolgen wird.

Die entscheidende Frage ist also, was das konkret für Sie und Ihr Smart Home bedeutet.

Wir haben darüber gesprochen, wie Matter verspricht, die Entscheidungsfindung in Bezug auf Ökosysteme und neue Geräte zu vereinfachen, aber was ist mit Ihren vorhandenen Geräten? Bekommen sie Unterstützung?

Nun, leider hängt dies wirklich von ihrer Hardware ab. Ziemlich neue Geräte, die über Wi-Fi oder Thread laufen, sollten irgendwann auf Matter aktualisiert werden, entweder über ein Software-Update oder über eine Bridge.

Laut Klein über The Verge von Z-Wave scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass Geräte einzeln aktualisiert werden, da IPv6 eine schwere Softwarelast mit sich bringt, die bei den meisten Produkten der Fall ist. Der Silberstreifen für diese Geräte ist jedoch, dass die Hubs, über die sie kommunizieren, wahrscheinlich aufgerüstet oder zu Matter überbrückt werden.

Zum Beispiel wird Signify – das Unternehmen hinter Philips Hue und WiZ – alte und neue Hue-Geräte aktualisieren, um mit Matter zu arbeiten (dank dieses Hue Hubs), während Matter nur für zukünftige WiZ-Geräte unterstützt wird.

Der Hersteller von intelligenter Beleuchtung, Nanoleaf, hat kürzlich angekündigt, dass er Matter-Unterstützung sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Geräte bereitstellen wird.

Und wie wir im obigen Abschnitt beschrieben haben, wird Google auch den Nest Thermostat unterstützen, jedoch keine älteren Versionen des Geräts.

Lange Rede, kurzer Sinn, alle Smart-Home-Geräte, die kein Update zur Bereitstellung von Matter-Unterstützung erhalten, werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile aktiv sein.

Da sich nun auch der Rollout von Matter aufgrund der schwierigen Vorbereitung des SDK und des Zertifizierungsprozesses auf 2022 verzögert hat, gibt dies bestehenden Geräten theoretisch etwas mehr Zeit.

Wenn Matter jedoch so beschleunigt, wie es sollte, wenn es schließlich mit der Verbindung von Geräten beginnt, sollten ältere Modelle in den nächsten Jahren langsam an Unterstützung verlieren, was offensichtlich nicht ideal ist. Zum Glück für die Verbraucher bedeutet dies nicht, dass Sie Ihr gesamtes Kit wegwerfen und neu beginnen - Hersteller und die CSA scheinen alles zu tun, um vorhandene Geräte zu verbinden.