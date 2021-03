Heilen Sie Ihre schwachen Wi-Fi-Probleme mit dem devolo WiFi ac Repeater +

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie tote Wi-Fi-Stellen haben, die Sie heilen müssen, ist der devolo WiFi ac Repeater + genau das Richtige für Sie. Es sortiert Ihre Wi-Fi-Probleme mithilfe von Beamforming - einer Technologie, die Signale auf das von Ihnen verwendete Gerät fokussiert.

Der devolo WiFi ac Repeater + von 59,99 € vom Netzwerkspezialisten devolo ist eine einfache Möglichkeit, die Signalstärke auf einer Etage Ihres Hauses zu verbessern, anstatt eine vollständige Mesh-Konfiguration, die Ihr gesamtes Eigentum mit stärkerem Wi-Fi abdeckt.

devolo ist einer der größten Namen für Wi-Fi- und Powerline-Adapter. 40 Millionen Adapter werden international in 19 Ländern eingesetzt.

Der devolo WiFi ac Repeater + ein idealer Kauf, wenn Sie eine Schwachstelle haben - beispielsweise ein Schlafzimmer, in dem Sie die Abdeckung verbessern möchten -, können Sie ihn als einfache Erweiterung Ihres vorhandenen Netzwerks oder als unabhängiges Wi-Fi-Netzwerk mit einem anderen verwenden Name. Darüber hinaus ist es mit allen vorhandenen Routern und Access Points kompatibel.

Der devolo WiFi ac Repeater + funktioniert über Router bis zu Wi-Fi 6, einschließlich Wi-Fi 5 (auch bekannt als 802.11ac). Darüber hinaus ermöglicht die Crossband-Repeating-Technologie die optimale Nutzung Ihres Heimnetzwerks über das 2,4- und 5-GHz-WLAN-Band. Die Bandsteuerung stellt sicher, dass Ihr Gerät immer an das am besten geeignete Band angeschlossen ist.

Die schnelle Roaming-Technologie, manchmal auch als Client-Steuerung bezeichnet, stellt außerdem sicher, dass Ihr Gerät immer das beste Signal sucht.

Die Mehrbenutzer-MIMO-Technologie ist das Herzstück des devolo WiFi ac Repeater + er +, was bedeutet, dass eine große Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu allen Ihren Geräten unterstützt werden kann. Darüber hinaus bedeutet eine Sendezeit-Fairness-Funktion, dass schnelle Wi-Fi-Geräte automatisch Vorrang vor älteren, langsameren Geräten haben, die Sie möglicherweise in Ihrem Netzwerk haben.

Und es ist auch sicher, da die drahtlosen Sicherheitsstandards WPA2 und WPA3 unterstützt werden.

Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät in der Nähe wie eine TV-Set-Top-Box, eine Spielekonsole oder einen Netzwerkdrucker anschließen müssen, können Sie dies tun, indem Sie es an einen der beiden kabelgebundenen Ethernet-Anschlüsse des devolo WiFi ac Repeater + anschließen. Sie können es auch in Verbindung mit einem devolo Powerline-Netzwerk verwenden, um die Reichweite auf einen anderen Bereich Ihres Hauses auszudehnen.

Es ist einfach, den devolo WiFi ac Repeater + einzurichten. Schließen Sie es einfach an eine Steckdose an und konfigurieren Sie es mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) mit demselben Benutzernamen und Passwort wie Ihr Hauptrouter. Drücken Sie einfach die WPS-Taste am Router und die am devolo WiFi ac Repeater + und sie werden automatisch konfiguriert.

Sollte es ein Problem geben, können Sie es einfach mit der devolo-Heimnetzwerk-App lösen oder anschließend weitere Anpassungen vornehmen. Die App kann Ihnen auch bei der Auswahl des besten Speicherorts für den Adapter helfen.