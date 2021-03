Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl es attraktiv ist, sich vorzustellen, dass die Geräte in Ihrem Smart-Home- System alle durch Laune und Staunen miteinander verbunden sind, sind es tatsächlich strenge drahtlose Protokolle, die die Magie ausführen - und Thread ist das Neueste, über das Sie Bescheid wissen müssen.

Bisher drehte sich ein Großteil der Gespräche über Smart-Home-Standards um Z-Wave und Zigbee . Thread zielt jedoch darauf ab, diese Mesh-Netzwerke durch die Lösung einiger langjähriger Probleme zu verbessern.

Es ist vielleicht noch kein bekannter Name, aber Thread gewinnt bei Unternehmen wie Apple, Google, Nanoleaf und Eve zunehmend an Dynamik.

Aus diesem Grund erklären wir im Folgenden alles, was Sie über Thread wissen müssen - was genau es ist, wie es sich auf Ihr Smart Home auswirkt und wie es sich von dem unterscheidet, was wir bisher gesehen haben.

In einfachen Worten, Thread ist ein drahtloser Standard mit geringem Stromverbrauch für das Smart Home, mit dem Geräte direkt miteinander kommunizieren können.

Im Gegensatz zu ZigBee und Z-Wave erstellt Thread ein Mesh-Netzwerk, indem jedes Gerät in Ihrem Arsenal zu einem Zugriffspunkt gemacht wird.

Anstatt dass jedes einzelne Gerät eine Kommunikation mit einem Hub-ähnlichen Zugangspunkt erfordert, teilt dies die Verantwortung gleichmäßiger. Jedes Thread-fähige Gerät kann im Wesentlichen als Mini-Hub fungieren. Dies bedeutet auch, dass Sie sich nicht mit Hubs von Drittanbietern wie der Philips Hue Bridge oder Amazon Echo der vierten Generation befassen müssen.

Im Vergleich zu anderen drahtlosen Standards bietet Thread eine Reihe potenzieller Vorteile.

Kurz gesagt, es sollte in der Lage sein, Ihrem Smart Home schnellere Reaktionen, verbesserte Zuverlässigkeit und bessere Sicherheit zu bieten - und das bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch.

Da bei Thread kein zentraler Hub mit einem Router verbunden ist, können Sie die Verbindung zwischen Geräten auch dann steuern, wenn eines nicht reagiert. Wenn Sie also Routinen erstellen, verfügt Ihr typischer Smart-Home-Controller, der normalerweise von Google Assistant oder Alexa betrieben wird, nicht mehr über die gesamte Leistung. Ihre intelligente Türklingel kann beispielsweise über die direkte Verbindung zu Ihren intelligenten Lichtern weiterhin aktiv bleiben.

Im Gegensatz zu Bluetooth ist die Latenz auch gering, was häufig erheblich zwischen Ihrem Befehl und der Aktion liegen kann. Dies bedeutet, dass es ähnliche Hochgeschwindigkeitsbörsen wie Z-Wave und Zigbee bietet, mit einem entscheidenden Unterschied: Apple unterstützt dies.

Thread nutzt auch das effiziente IEEE 802.15.4 MAC / PHY-Protokoll, was bedeutet, dass aktivierte Geräte weniger Energie verbrauchen. Dies kommt insbesondere batteriebetriebenen Geräten wie einigen Türklingeln zugute, da diese zwischen den Ladevorgängen länger arbeiten können sollten.

Thread ist ein sehr sicheres System. Dank der AES-Verschlüsselung gibt die Thread-Gruppe an, dass Lücken geschlossen werden können, die in anderen Protokollen vorhanden sind. Zigbee und Z-Wave verwenden dies ebenfalls, obwohl Thread den Vorteil hat, dies mit Kryptografie nach Bankstandard zu sichern. Geräte im Netzwerk stellen sichere individuelle Verbindungen untereinander her, von denen die Thread-Gruppe behauptet, dass sie schwieriger zu hacken sind.

Die Thread-Gruppe gibt an, dass ein Netzwerk über 250 Geräte mit mehreren Hops unterstützen kann, was ausreichend ist - selbst wenn Sie ein gut entwickeltes Smart Home haben.

Die Gruppe hinter Thread - zufällig die Thread-Gruppe - ist weniger eine kommerzielle Einheit als vielmehr eine gemeinnützige Organisation. Dem Vorstand gehören Führungskräfte der größten Tech-Namen an, darunter Google, Apple und Qualcomm.

Anstatt einen Gewinn zu erzielen oder als Normungsgremium zu fungieren, befasst sich die Thread Group mehr mit der Aufklärung der Community und der Verbesserung des Smart Home. Da mehr als nur die drei großen Namen des Smart Home - Amazon, Google und Apple - zusammenarbeiten müssen, sind auch Unternehmen wie LG, Signify, Samsung, Bosch und Yale beteiligt.

Natürlich werden auch Zertifizierungen für Thread-kompatible Produkte durchgeführt.

Immer mehr Geräte werden mit Thread-Funktionen gestartet. Die bemerkenswertesten Beispiele sind wahrscheinlich der Apple HomePod Mini und Google Nest Hub Max , obwohl Nanoleaf angekündigt hat, dass Thread in allen zukünftigen Produkten enthalten sein wird , und Eve Energy und Eve Aqua jetzt auch Unterstützung haben.

Interessanterweise kann, wie wir bei Eve gesehen haben, jedes Gerät, das das IEEE 802.15.4-Protokoll unterstützt, durch ein Software-Update Thread-fähig (bereits?) Werden.

Hier sind die bekanntesten Geräte, die derzeit Thread unterstützen.

Apple HomePod Mini

Eve Energy Smart Plug

Eve Fenster- und Türsensoren

Eva Aqua

Google Nest Wifi

Google Nest Hub max

Nanoleaf Essential A19 Smart Glühbirne

Nanoleaf Essentials Smart Lightstrip

Schreiben von Conor Allison.