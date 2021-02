Brauchen wir KI, wenn unsere Häuser intelligenter werden?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir befinden uns derzeit in einer massiven Seachange in der Art und Weise, wie wir Geräte und Geräte in unseren Häusern verwenden. Alles wird schlauer, einschließlich der Autos auf unseren Fahrten und in unseren Garagen. Und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zum Kochen und Heizen nimmt rapide ab.

Obwohl unser Transport möglicherweise in Richtung Null Emissionen geht und wir kein Gas mehr verbrennen, um uns warm zu halten oder zu ernähren, müssen wir uns dennoch der Menge an elektrischer Energie bewusst sein, die wir verbrauchen. Je intelligenter unsere Häuser sind, desto mehr Kohlenstoff verbrauchen wir immer noch, da wir jedes Gerät mit Strom versorgen und aufladen müssen.

Erneuerbare Energiequellen sind natürlich wichtig. Sonnenkollektoren auf dem Dach könnten sicherlich helfen, zusammen mit einer mächtigen Batterie auf dem Dachboden oder im Keller, aber sie sind keine Lösung für sich. Wir müssen unseren Energieverbrauch klüger steuern, um sowohl der Umwelt als auch unseren eigenen Taschen zu helfen.

Das ist der Gedanke von Jai Thampi, Senior Vice President für Innovation bei Schneider Electric. Sein Unternehmen macht das Wiser Energy Center (AKA Square D Energiezentrum für den US-Markt) zu einem Controller für den gesamten Energiebedarf eines Hauses, unabhängig von der Quelle. Mithilfe künstlicher Intelligenz kann der Energieverbrauch in verschiedenen Räumen und für verschiedene Zwecke bewertet und effizienter gestaltet werden.

Wir haben mit Thampi über den Pocket-Lint-Podcast dieser Woche gesprochen (den Sie hier ab Freitag, dem 19. Februar, anhören können ), in dem er erklärte, wie das System funktioniert: "Das WIser Energy Center ist die nächste Generation Ihrer Schalttafel. Es ist vollständig angeschlossen Schalttafel, modular und so konzipiert, dass auch zukünftige Energiequellen wie Solar, Batterie usw. berücksichtigt werden ", sagte er.

"Gleichzeitig wurde es auch für die sich wandelnden Bedürfnisse von Häusern der Zukunft entwickelt. Denken Sie also an Elektrofahrzeuge, mehr elektrisches Kochen, Heizen usw.

"Im Grunde genommen ist das Energy Center Ihre Schalttafel der nächsten Generation, die vollständig angeschlossen und für die Zukunft gerüstet ist. Es verfügt über Software und künstliche Intelligenz, mit denen Sie mehr als nur eine einfache Energie ausführen können."

Die Idee ist, dass eine Installation unterschiedliche elektrische Anforderungen steuern kann, wie z. B. eine EV-Ladestation, Beleuchtung und Steckdosen im ganzen Haus. Ermöglichen Sie aber auch die Stromversorgung über verschiedene Quellen - Straßenniveau, Solar, sogar eine andere Form erneuerbarer Energie, die Sie möglicherweise später hinzufügen.

Und es verwendet KI, um zwischen ihnen zu wechseln, um die kostengünstigste und emissionsärmste zu sein. Es kann auch mit anderen Smart-Home-Geräten verbunden werden, um den Energiebedarf abhängig von anderen Umständen anzupassen, und den Eigentümer benachrichtigen, wenn sich auch die Gewohnheiten ändern müssen: "Nehmen wir an, Sie verlassen das Haus, um zu arbeiten, unser System, wenn Sie es auf einen Abwesenheitsplatz stellen Modus, ist in der Lage, [unnötige Geräte] intelligent auszuschalten ", fügte er hinzu.

"Wir haben auch andere Sensoren - zum Beispiel Tür- und Fenstersensoren. Wenn es also ein windiger Herbsttag ist und jemand die Tür offen gelassen hat, können wir eine Benachrichtigung an den Kunden senden. Oder wir können zum nächsten Level gehen, wenn Der Kunde gibt die Erlaubnis, beispielsweise die Temperatur, das Heizen und das Kühlen zu regeln. Wir können auch steuern, wie schnell oder wie langsam das Heizen erfolgt. Anstatt es vollständig aufzuheizen und anzukurbeln, könnten wir es überarbeiten Zeit, weil wir wissen, wie lange es dauert, bis sich der Raum erwärmt.

"Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Effizienz tatsächlich erreichen können."

Wir haben bereits intelligente Thermostate, die etwas Ähnliches tun - den Kessel auf der Grundlage von Temperatur und dergleichen regeln -, aber dies ist auf der Ebene des gesamten Hauses - und verschiedene Sensoren für unterschiedliche Umstände verwenden, um unser Leben automatisch einfacher, sauberer und kostengünstiger zu machen.

Wir haben auch das Gefühl, dass es nur die Oberfläche berührt. KI und Smart Tech werden für ein effizientes Leben zu Hause von unschätzbarem Wert sein, und Schneider mit seinem Wiser Energy Center scheint sicherlich in die richtige Richtung zu gehen.

Sie sollten sich den Rest von Thampi im Podcast dieser Woche unbedingt ansehen.

Schreiben von Rik Henderson.