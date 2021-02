Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das in Seattle ansässige Unternehmen Wyze hat sein Lichtspektrum durch die Einführung einer LED- Farbbirne namens Wyze Bulb Color erweitert, die mehr als 16 Millionen Farben bietet. Wyze ist in den USA für seine Palette erschwinglicher Smart-Home-Produkte bekannt, von Überwachungskameras bis hin zu Thermostaten.

Die Farbbirne ist ab sofort im 4er -Pack für 35 US-Dollar vorbestellbar und kostet ungefähr das Gleiche wie die Wyze-Lampe nur für 8 US - Dollar mit Weißlicht . Einzelne Glühbirnen sind noch nicht zum Verkauf und nach Ablauf der Vorbestellungsfrist steigt der Preis für das Viererpack auf 40 US-Dollar. Trotzdem ist es ein tolles Schnäppchen für Farbbirnen. Die weiße Version bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine optionale Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant.

Die Wyze Bulb Color verfügt über dieselben Sprachfunktionen sowie Wi-Fi-Konnektivität und einstellbare Dimm- und Farbtemperatur. Es hat eine maximale Leistung von 1.100 Lumen, was einer 75-W-Glühlampe in Bezug auf die Helligkeit entspricht. Sie können die Wyze Bulb Color mit der Wyze-App steuern, die eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Zeitplanung und Integration in Wyze-Produkte bietet.

In Bezug auf andere Wyze-Produkte ist die Wyze Bulb Color mit einer Reihe anderer Smart-Home-Geräte verbunden, die alle im letzten Jahr auf den Markt gebracht wurden, darunter Wyze Cam v3, Wyze Cam Outdoor, Wyze Thermostat, Wyze Video-Türklingel, Wyze Noise Cancelling Headphones und Wyze Robot Vacuum , Wyze Sprinkler Controller und sogar ein Wyze Home Monitoring-Dienst. Einige davon sind bei Amazon US erhältlich .

Die Vorbestellfrist für die Wyze Bulb Color endet am 9. März 2021.

Schreiben von Maggie Tillman.