Erleichtern Sie die Unterhaltung Ihres Hündchens mit diesem Angebot für die Furbo Hundekamera

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Intelligente Kameras sind großartig, nicht wahr? Aber was ist mit einem, der Leckerlis für Ihren Hund abfeuern kann, um ihn zu unterhalten?

Die Furbo Hundekamera macht genau das. Es ist eine intelligente Kamera mit Zwei-Wege-Audio und einer App, mit der Sie Ihren pelzigen Freund aus der Ferne sehen können. Aber was noch wichtiger ist, es ist in der Lage, die Lieblingsleckereien Ihres Hundes zu entfesseln, indem Sie sie als Fangspiel in die Luft werfen. Sie können es mit bis zu 100 Leckereien für viel pelzigen Spaß füllen.

Normalerweise würde Sie all diese Technik teuer zu stehen kommen, aber zum Prime Day gibt es einen Deal, der bis zu 47 Prozent des üblichen Verkaufspreises reduziert.

Das bedeutet, dass esin den USA 51 US -Dollar weniger und in Großbritannien auch 116 GBP weniger kostet . Reinschauen lohnt sich. Umso mehr, wenn Sie herausfinden, dass es mit Amazon Alexa funktioniert.

Schnappen Sie sich dieses Angebot und Sie können mit Ihrem pelzigen Freund aus der Ferne viel Spaß haben. Bei Bedarf können Sie die Umgebung mit der mitgelieferten 1080p-160-Grad-Kamera mit Nachtsicht und vierfachem Zoom im Auge behalten.

Die Kamera macht nicht nur all dies, sie funktioniert auch als Sicherheitskamera mit Personenwarnungen, um Ihnen eine Benachrichtigung zu senden, wenn Personen in das Sichtfeld gelangen. Oder Haustierwarnungen, die "Sie warnen, wenn Hundebewegungen wie das Springen Ihres Hundes auf Möbeln oder das Kauen an Kabeln erkannt werden."

Schreiben von Adrian Willings.