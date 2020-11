Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie nach einem der führenden Roboterstaubsauger gesucht haben, um einen Black Friday-Rabatt zu erhalten, hat Amazon Ihren Wunsch erfüllt - der Preis des Roborock S6 MaxV wurde gerade erheblich gesenkt.

Das Modell steht ganz oben in der zunehmend aufgeblähten Roborock-Reihe. Der Preis liegt jetzt bei 599,99 US-Dollar - eine Ersparnis von 150 US- Dollar gegenüber dem üblichen Preis.

In Anbetracht dessen, dass dies ungefähr so gut ist wie Roboterstaubsauger und die Tatsache, dass es erst Anfang dieses Jahres eingeführt wurde, ist dies ein Deal, an dem man nicht riechen sollte. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, wann es wieder zu seinem vollen Preis zurückkehren könnte, aber wir würden uns vorstellen, dass der Deal irgendwann am Black Friday-Wochenende ausläuft.

Warum lohnt es sich also, so viel in ein erstklassiges Robotervakuum zu investieren?

Die LiDAR-Navigation und die fortschrittlichen Algorithmen von Roborock haben dazu beigetragen, dass Roborock zu einer der beliebtesten Optionen für diejenigen geworden ist, die auf manuelles Staubsaugen verzichten möchten.

In Kombination mit einer Saugleistung von 2500 Pa, einem 297-ml-Wassertank zum Wischen und der Fähigkeit, Objekte wie Schuhe (dank seiner zwei Kameras) zu erkennen, gibt es wirklich ein starkes Argument dafür, dass dies das intelligenteste Robotervakuum ist, das je produziert wurde.

Auch ohne die Roborock-App zu erwähnen, mit der Sie Reinigungen planen, Reinigungsmodi anpassen, Sperrzonen festlegen, den Roboter in bestimmte Räume schicken und vieles mehr können.

Es gibt auch Optionen für diejenigen, die an diesem schwarzen Freitag ein günstigeres, grundlegenderes Roboterstaubsauger wünschen, aber diejenigen, die das Beste wollen, sollten dieses eher früher als später kaufen.

Schreiben von Conor Allison.