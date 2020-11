Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für diejenigen unter Ihnen, die keine Luftfritteuse anstelle Ihrer vorbestellten PS5 von Amazon erhalten haben, gibt es derzeit ein hervorragendes Black Friday-Angebot für ein Ninja-Modell, das Sie nutzen können.

Derzeit kostet die 5-in-1-Luftfritteuse Ninja Foodi AG301 nur 169,99 US-Dollar . Das ist weniger als 229,99 US-Dollar, was Ihnen eine Gesamteinsparung von 60 US-Dollar bei den vielseitigen Küchengeräten ermöglicht.

Es ist eines von vielen Angeboten für Luftfritteusen, die Sie an diesem schwarzen Freitag sehen können, aber angesichts der Beliebtheit und Leistung dieses Modells lohnt es sich absolut, ganz oben auf Ihre Überlegungsliste zu setzen.

Das einzige Problem ist, dass wir derzeit nicht wissen, wie lange dieser sehr gesunde Rabatt dauern wird. Wie wir sagen, könnte es angesichts seiner Popularität ein Fall sein, bei dem die Ersparnis so lange anhält, bis die Aktie aufgebraucht ist, aber auf jeden Fall ist es fast sicher, dass sie am Black Friday-Wochenende ausläuft.

Also, was genau macht diesen Deal gut? Nun, Ninja-Produkte sind zwar im Allgemeinen ausgezeichnet, aber auch etwas teurer als ihre Konkurrenten. Das macht die 60-Dollar-Ersparnis zu einer überzeugenden Sache für sich und bietet Ihnen einen Arbeitsplattengrill, mit dem Sie jede Mahlzeit anbraten, kochen und an der Luft braten können.

Natürlich ist dies eine gesündere Alternative zum Frittieren Ihrer Mahlzeiten, da die 500F-Grillplatte und die Luft um Ihr Essen zirkulieren und es stattdessen zum perfekten Koch bringen können.

Wenn Sie möchten, dass dies alles funktioniert und Ihr Küchenbetrieb verändert wird, empfehlen wir Ihnen, eher früher als später zu handeln. Sonst servieren Sie für die Ewigkeit gut gemachtes Steak und verbrannte Pommes - oder, bis Sie den vollen Preis zahlen können.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Conor Allison.