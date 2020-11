Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Aus Gründen, die ziemlich offensichtlich sein sollten, fliegen derzeit Luftreiniger aus den Regalen und versprechen, die Luft in Ihrem Haus rein und sauber zu halten, was kein Nachteil ist.

Blueair stellt einige der meistverkauften und am besten bewerteten Geräte auf dem Markt her, und der 211+ ist einer seiner Hauptreiniger mit hervorragender Leistung und unverwechselbarem Design.

Es gibt nicht allzu oft Rabatte, aber Amazon hat an diesem schwarzen Freitag als eines seiner Blitzangebote 105 US-Dollar von seinem Preis abgezogen - dies wird nicht lange dauern. Probieren Sie es also so bald wie möglich aus .

Im Moment können Sie den 211+ für 194,99 US-Dollar von 299,99 US-Dollar kaufen - das ist ein großartiger Preis für ein seriöses Premium-Gerät, auf das Sie sich weit mehr als auf einige billigere Optionen auf dem Markt verlassen können.

Es kann die Luft in einem mittelgroßen Raum bis zu fünf Mal pro Stunde zirkulieren lassen, um sicherzustellen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie schnell durch die Luft um Sie herum strömt, und es erledigt alles sehr leise, was auch wichtig ist Jeder, der versucht, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne Hintergrundgeräusche abzulenken.

Die mitgelieferten Filter sind aus praktischen Gründen auch maschinenwaschbar, während das zweifarbige Aussehen auffällt, aber auf die richtige Weise - Ihre Augen werden darüber gleiten, sobald Sie sich daran gewöhnt haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.