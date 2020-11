Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es eine Haushaltsaufgabe gibt, die mehr nervtötend ist als Staubsaugen, müssen wir sie erst noch entdecken. Aus diesem Grund ist das Aufnehmen eines Roboterstaubsaugers an diesem schwarzen Freitag eine der besten Investitionen, die Sie tätigen können - und eine der besten Budgetoptionen, Ankers Eufy RoboVac 11S, hat gerade einen hervorragenden Rabatt erhalten.

Für eine begrenzte Zeit bei Amazon ist der Roboterreiniger mit einer Ersparnis von 30% erhältlich, wodurch der Preis von 229,99 USD auf 149,99 USD gesenkt wird.

Dies ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Roboterstaubsauger auf dem Markt. Der größte ist natürlich der Einstiegspreis, da dies ein Bereich des Smart Homes ist, dessen Einstieg oft sehr teuer ist.

squirrel_widget_148714

Nur weil dieses schlanke Eufy-Modell im Budgetbereich liegt, heißt das nicht, dass es nicht mit Funktionen ausgestattet ist. Sie erhalten eine Saugleistung von 1300 Pa für bis zu 100 Minuten Reinigung. Die BoostIQ-Technologie kann die Saugleistung innerhalb von 1,5 Sekunden erhöhen, wenn mehr Saugkraft benötigt wird. Andere typische Merkmale wie Hindernisvermeidung und Klippenerkennung sind ebenso vorhanden wie die Ladebasis und ein zusätzlicher Satz Filter.

Wir würden diesen speziellen Reiniger nicht unbedingt für Häuser empfehlen, die mit Teppichen gefüllt sind, die eine zusätzliche Absaugung erfordern, oder für Häuser, die mit Holzböden gefüllt sind, die ebenfalls von einer Wischfunktion profitieren könnten, aber wie wir sagen, ist dies der ideale Weg, um mit dem Roboter zu beginnen Staubsauger.

Zögern Sie nicht - dieser Deal läuft um 05:00 Uhr MEZ aus und es gibt derzeit keinen Hinweis darauf, ob wir ihn vor Ablauf der Black Friday-Periode wieder sehen werden.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Conor Allison.