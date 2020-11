Smart Lighting Deal: Das Lifx Beam Kit ist heute bei Amazon UK um 30 Prozent günstiger

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während des Black Friday gibt es immer viele Angebote für intelligente Beleuchtung, und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Das Lifx Beam Kit ist heute 25 Prozent günstiger und bietet Ihnen sechs anpassbare Lichtstrahlen plus einen Eckabschnitt.

Das Lifx Beam Kit ist für £ 134,99 erhältlich, gegenüber £ 179,99, was einer Ersparnis von £ 45 entspricht .

Alle Lifx-Geräte können mit einer Smartphone-App gesteuert werden. Über die App können Sie Ihre Lichter ein- oder ausschalten, die Helligkeit anpassen, die Farbe ändern und sogar eine Lichtshow erstellen, die zu Ihrer Musik passt.

Lifx-Lampen sind im Moment ebenfalls günstig - bis zu 29,99 £ für den Lifx Mini . Sie können sie auch als Wecklichter verwenden. Darüber hinaus sind sie mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel, sodass Sie sie mit allen bereits vorhandenen Smart-Home-Geräten steuern können.

Lifx-Leuchten bieten mehr als 16 Millionen Farben und können so angepasst werden, dass sie die perfekte Stimmung erzeugen. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Apple- Geräten finden Sie auf der HomeKit-Website von Lifx hier . Wir haben auch diesen praktischen HomeKit-Leitfaden , der Ihnen erklärt, wie Sie damit beginnen können.

Schreiben von Dan Grabham.