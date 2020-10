Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der fünfte Jahresverkauf von Amazon, der Prime Day 2020, ist ohne Mangel an technischen Angeboten eingetroffen. Der letzte Deal, den wir entdeckt haben, betrifft Arlos Überwachungskameras. Arlo ist dafür bekannt, beeindruckende intelligente Geräte herzustellen. Ein Rabatt auf diese Geräte ist daher durchaus zu begrüßen.

Eines der besten Angebote für Amazon in den USA ist die Arlo Pro 3 Spotlight-Kamera. Zwei Arlo Pro 3-Scheinwerfer sind für 349,99 USD erhältlich . Sie verkaufen normalerweise für jeweils 499,99 USD. Wenn Sie etwas mehr Platz benötigen, gibt es ein Set mit drei Kameras für 454,99 US-Dollar (gegenüber 599,99 US-Dollar).

Wir haben die Arlo Pro 3-Überwachungskameras während unseres praktischen Tests geliebt. Die Installation war ein Kinderspiel und 2K-Video ist ein Fortschritt gegenüber älteren Überwachungskamerasystemen. Das einzige Problem, das wir damit hatten, war der Preis, der ein Cloud-Speicherabonnement für Arlo Smart beinhaltet.

Der andere US Prime Day 2020-Deal betrifft den Arlo Ultra 2. Dieses erstklassige Arlo-Gerät bietet nahezu alles, was Sie von einer Heimsicherheitskamera erwarten. Sie erhalten zwei Kameras, die kristallklares 4K-UHD-Video aufnehmen können. Sie haben auch jeweils Mikrofone und Geräuschunterdrückungstechnologie. Sie gehen regelmäßig zusammen für 600 Dollar, aber sie haben gesehen, dass ihr Preis auf 419,99 Dollar gesenkt wurde .

In unserem Testbericht für den Arlo Ultra haben wir erwähnt, dass er die beste Wahl für jemanden mit tiefen Taschen ist, der an einer Überwachungskamera für zu Hause interessiert ist. Zu diesem Preis ist er jedoch etwas günstiger und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Videos lokal zu speichern Vermeiden Sie das Arlo Smart-Abonnement.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben hier auch eine Anleitung zu Amazon-Einkaufstipps, Tricks und Hacks .

Schreiben von Maggie Tillman.