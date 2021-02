Technische Grundlagen, um das Leben mit Mitbewohnern erträglicher zu machen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das haben wir alle schon durchgemacht. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Partner, einen Ehepartner, einen Mitbewohner oder einen Freund handelt, keine zwei Menschen leben genauso, und das kann zu Spannungen führen.

Es könnte ein Teppich sein, der wochenlang nicht gesaugt wurde, oder ein Haufen Geschirr, das auffällig ungewaschen bleibt, aber es gibt immer etwas, bei dem man sich mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, einfach nicht auseinandersetzen kann.

Zum Glück müssen Sie nicht alleine leiden. Warum in stillem Groll weiterleben, wenn Sie sich dem Problem stellen und erstaunliche Technologien erwerben könnten, um es allen Beteiligten leichter zu machen? Wir haben einige der Geräte und Lösungen zusammengestellt, von denen wir glauben, dass sie fast alle Probleme und Hürden im Haushalt beseitigen können. Sehen Sie, was Sie denken - vielleicht finden Sie den Weg zur häuslichen Glückseligkeit!

squirrel_widget_145593

Aufgaben sind Aufgaben, und es gibt kein Entkommen. Das Staubsaugen Ihres Hauses ist sehr wichtig, wenn Sie den Staub auf ein Minimum reduzieren möchten, unabhängig davon, ob Sie in einer Ein-Bett-Wohnung oder einem mehrstöckigen Palast wohnen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sicherzustellen, dass die Arbeitsteilung auch im Vakuum stattfindet, warum nicht die Arbeit zuerst wegzaubern?

Roboterstaubsauger sind seit ihrer Markteinführung vor Jahren sprunghaft gewachsen, und Roborock macht einige der besten auf dem Markt. Der S5 ist ein Kraftpaket, das Ihr Zuhause automatisch abbildet und es effizient reinigt, wann immer Sie möchten, ob nach Zeitplan oder nicht. Es hat auch Wischfähigkeiten und bedeutet einfach, dass Sie nie wieder für sich selbst saugen müssen. Das heißt, es ist ein wenig teuer, aber die gute Nachricht ist, dass es viele andere Modelle gibt.

squirrel_widget_270146

Ein weiteres häufiges Problem bei Mitbewohnern (oder wenn Sie ein Bett mit jemandem teilen) ist der Schlaf. Einige von uns brauchen jede Nacht acht Stunden pro Nacht oder wir sind am nächsten Tag kaputt, während andere mit drei Stunden und einem starken Kaffee davonkommen können, aber wenn Sie laute Mitbewohner oder einen Mitbewohner haben, der wirft und sich umdreht, könnten Sie in Schwierigkeiten geraten .

Dies erfordert wahrscheinlich irgendwann ein Eingreifen in die Praxis, aber wenn Sie sich Sorgen um Ihren Schlaf machen, kann ein Tracker ein guter Ort sein, um ein Verständnis für Ihre tatsächlichen Anforderungen und Muster zu erlangen. Withings ist hervorragend in der Verfolgung und der Schlaf-Tracker, der sich unter Ihrer Matratze befindet und mit Ihrem Telefon synchronisiert wird, ist der beste in der Branche.

squirrel_widget_157549

Kochen ist eine klassische Quelle der Zwietracht in jedem Haus. Das kann daran liegen, dass jemand es nie tut oder dass der gemeinsame Ofen ein Stück Müll ist oder dass die Person, die es tut, ständig Dinge verbrennt. Eine beliebige Anzahl von Problemen ist möglich, aber ein wirklich erstklassiger intelligenter Ofen mit genialen technischen Funktionen wird sie wahrscheinlich alle lösen.

Der Hoover Vision ist erstaunlich, mit einem in das Fenster eingebauten Bildschirm, mit dem Sie den Ofen auf Ihre Bedürfnisse programmieren können. Darüber hinaus erhalten Sie, wie der Preis schon sagt, eine erstaunliche Leistung und sogar Kochen, unabhängig davon, was Sie machen. Ehrlich gesagt, wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie stattdessen alle darum kämpfen, es zu benutzen.

squirrel_widget_176958

Während wir über Küchengeräte nachdenken, wissen wir genau, wie umständlich es sein kann, einen Kühlschrank zu teilen. Egal, ob Sie eine Familieneinheit sind und verzweifelt versuchen müssen, den Überblick darüber zu behalten, was Ihnen fehlt und was tatsächlich in der Sache enthalten ist, oder eine Gruppe von Freunden, die einige Dinge teilen und andere nicht, es ist schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben.

Das kann leicht zu einem schmutzigen Kühlschrank führen oder zu einem, in dem immer wieder Dinge fehlen. In Schritten löst der Samsung Family Hub im Grunde alle diese Probleme. Mit internen Kameras können Sie überall überprüfen, was sich im Kühlschrank befindet, während Sie über ein intelligentes Schwarzes Display außen Notizen und Listen für einander hinterlassen können. Darüber hinaus verfügt es über eine enorme Kapazität, um sicherzustellen, dass auch große Gruppen bedient werden können.

squirrel_widget_157759

Wir versprechen, dass wir gleich aus der Küche kommen, aber wenn es noch einen wichtigen Streit gibt, der wahrscheinlich in kulinarischen Angelegenheiten auftaucht, muss es schmutziges Geschirr sein. Kein Haushalt kann wirklich frei von Kontroversen sein, bis er eine Spülmaschine hat (obwohl das Be- und Entladen selbst dann zu einem eigenen Kampf werden kann).

Diese Bosch Serie 8 ist ein Belter, der stark genug ist, um selbst den härtesten Schmutz zu entfernen, und schnell und leise, wenn er tatsächlich läuft. Es ist eine Abkürzung zur häuslichen Glückseligkeit, worum es in dieser Liste geht.

squirrel_widget_168546

Wenn es eine Sache gibt, die helfen kann, wenn Sie mit einer Auswahl besonders argumentativer Menschen zusammenleben, dann ist es ein kluger Assistent, der Fakten von Fiktionen in kürzester Zeit trennen kann. Während Alexa seine Vorzüge für die Organisation von Smart Homes hat, kann nichts den Assistenten von Google übertreffen, wenn es darum geht, Ihre Freunde auf Fakten zu überprüfen.

Mit dem winzigen Google Nest Mini können Sie Google fragen, wann ein Popstar geboren wurde oder wie groß eine Berühmtheit ist oder welche andere Tatsache Sie sich vorstellen können, um Streitigkeiten beizulegen. Außerdem erhalten Sie einen praktischen Lautsprecher, der besser ist als die Größe angibt, und eine hilfreiche sprachgesteuerte Eingabe für Ihr Smart Home. Was für ein Schnäppchen!

squirrel_widget_178650

Wir denken mit diesem Eintrag etwas freundlicher - anstatt Argumente auszusortieren oder Aufgaben zu reduzieren, ist eine gute Webcam unerlässlich, wenn Ihr Hauptproblem die Isolation ist. Angenommen, Sie befinden sich in einer Fernbeziehung oder sehen kaum bestimmte Gruppen Ihrer Freunde und Familie. Video-Chats können ein großer Trost sein, daher möchten Sie, dass eine gute Kamera das Beste daraus macht.

Der C922 Pro Stream von Logitech ist genau das, eine Cracking-Kamera, die im Grunde alles kann, was Sie brauchen, einschließlich Livestreaming, wenn Sie sich irgendwann für diesen Weg entscheiden. Es ist vielseitig und zuverlässig und lässt Sie in kürzester Zeit mit Ihren Lieben in kristallklarem Video chatten.

squirrel_widget_168554

Ein weiterer Streitpunkt in Haushalten aller Art ist der WLAN-Zugang. Ob ein Raum ein schreckliches Signal hat oder weil manche Leute zu populären Zeiten nicht aufhören, die Bandbreite zu beanspruchen, oder aus einer anderen Kombination von Gründen, es kann ein echtes Problem sein. Lösen Sie es ein für alle Mal, indem Sie ein Netzsystem anschließen , um eine gleichmäßige und schnelle Abdeckung rund um Ihr Zuhause zu erhalten.

Das derzeit beste System ist Googles Nest Wifi , eine reibungslose und einfache Einrichtung, mit der Sie sich dem Wi-Fi-Himmel nähern können. Mit jedem Wi-Fi-Satelliten und einem kleinen Google Assistant- Smart-Lautsprecher erhalten Sie auch ein bisschen mehr Smart-Home-Knall für Ihr Geld.

squirrel_widget_178084

Wir schließen unsere Liste mit einem letzten Punkt ab, der die Angst einiger Bewohner eines Hauses beseitigen und gleichzeitig als nützliches Sicherheitsnetz für andere dienen soll - ein intelligentes Schloss. Wenn einer davon an Ihrer Haustür installiert ist, müssen Sie keine Schlüssel mehr benötigen und Ihr Telefon oder Ihre Anhänger verwenden, um Zutritt zu erhalten.

Es bedeutet kein Aufwachen mehr in den frühen Morgenstunden, wenn jemand ohne Schlüsselbund spät nach Hause kommt, und bietet zusätzliche Vorteile wie den einfachen Zugang für Gäste oder Mieter. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um Ihr Privatleben zu verbessern und eine Quelle von Argumenten auf einen Schlag zu beseitigen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.