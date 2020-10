Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es darum geht, ein Smart Home zu bauen, gibt es ein Gerät, das jeder braucht - und das ist ein Smart Plug. Glücklicherweise haben Prime Day-Verkäufe genau den Kandidaten für einen solchen Anlass - den TP-Link Tapo P100 Smart Plug.

Das Beste an diesem Angebot ist, dass Sie zwei Stecker zu dem Preis erhalten, den Sie normalerweise für einen zahlen würden. Ja, Sie können zwei intelligente Stecker für 15,99 € erwerben - normalerweise zu einem Preis von 24,99 €.

Warum sollten Sie sich also den Tapo Smart Plug ansehen? Weil es mit Amazon Alexa (oder Google Assistant) kompatibel ist und keinen Hub benötigt, um zu funktionieren. Es ist Teil des Tapo-Systems von TP-Link, dh eine schnelle Einrichtung mit Ihrem Smartphone. Anschließend können Sie es zur Fernsteuerung an Ihr Echo oder ein anderes Gerät anschließen. So ist es problemlos und sehr vielseitig.

Es ist wirklich einfach zu bedienen - und wenn Sie nur einen intelligenten Stecker möchten, können Sie ihn auch über die App verwenden, um Timer einzustellen oder mit Ihrem Smartphone ein- und auszuschalten.

Intelligente Stecker sind ideal für die Fernsteuerung von Heizungs- oder Klimaanlagen, Lampen oder sogar Lichtern für den Weihnachtsbaum.

Der Prime Day-Verkauf läuft nur bis Ende 14. Oktober, Sie müssen also schnell handeln. Wir haben hier einige der besten Smart-Home-Angebote zusammengefasst. Sie können sich auch die besten Angebote für die USA oder die besten Angebote für den Black Friday in Großbritannien ansehen.

Schreiben von Chris Hall.