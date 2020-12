Intelligente Weihnachtslichter: So fügen Sie Ihren Weihnachtslichtern mit Alexa, Google Home oder Siri Sprachsteuerungen und mehr hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ah Weihnachten, die Zeit, unter einem Baum herumzukrabbeln, um all diese Lichter auszuschalten, und von diesen Schurkennadeln an der Nordmann-Tanne, zu deren Kauf Sie gezwungen wurden, in den Kopf gestochen zu werden.

Nun, scrabble nicht mehr, denn für jedes Weihnachtsbaumlicht gibt es eine Smart-Home-Lösung, die darauf wartet, dir das Leben zu erleichtern. Dies können Sprachsteuerungen zum Einschalten oder ein Zeitplan zum Ausschalten sein.

So machen Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung intelligent.

Ausgangspunkt ist ein Smart Plug. Es mag für 11 Monate im Jahr ziemlich zweifelhaft sein, aber um Weihnachten ist der Smart Plug das Beste in Ihrem Zuhause (abgesehen von Schweinen in Decken, aber sie sind nicht besonders intelligent).

Es gibt viele Stecker auf dem Markt, aber Sie benötigen einen, der mit dem System Ihrer Wahl kompatibel ist. Wenn Sie Hive haben, ist es sinnvoll, sich den Hive Active-Stecker anzusehen. Wenn Sie Amazon Echo oder Google Home verwenden, funktionieren die TP-Link Kasa-Stecker gut. Für Apple Homekit ist Eve Energy eine Option.

Danach brauchen Sie etwas Kluges, um es zu kontrollieren. Sie können ein Android-Telefon mit Google Assistant oder das Apple iPhone mit HomeKit verwenden. Wenn Sie jedoch Google Home oder Alexa (über Amazon Echo oder andere Lautsprecher) verwenden, macht die ganze Familie viel mehr Spaß.

Bei so vielen Optionen werden wir die grundlegendsten Optionen in Angriff nehmen. Nehmen Sie Ihren Smart Plug und schließen Sie ihn an ein Verlängerungskabel an und stecken Sie alle Ihre Weihnachtsbaumbeleuchtungen oder andere Weihnachtslichter in dieses Verlängerungskabel.

Wenn sich Ihr Smart Plug einschaltet, werden alle Lichter eingeschaltet. Einfach.

Alle intelligenten Stecker bieten Ihnen eine Reihe von Steuerungsoptionen, einschließlich der Smartphone-Steuerung oder der geplanten Steuerung. Dank dieser intelligenten Verbindung können Sie festlegen, dass Ihre Lichter zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet werden, abends ausgehen oder sie einschalten, ohne dass Sie physisch etwas ein- oder ausschalten müssen.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen, die mit dem Stecker geliefert werden, und Sie werden bald verbunden sein. Wenn nichts anderes, können Sie das Licht mit Ihrem Telefon ein- und ausschalten.

Zu berücksichtigen ist die Plattform, die Sie verwenden: Hive Active Plug benötigt einen Hive Hub, TP-Link oder Tapo benötigt keinen Hub, Eve Energy bietet mehr Funktionen mit Apple TV.

So etwas wie Hive Active Plug kann so eingestellt werden, dass es sich einschaltet, wenn eine Bewegung erkannt wird (schalten Sie die Weihnachtsbeleuchtung ein, wenn Sie nach Hause kommen). Eve Energy kann so eingestellt werden, dass die Geolokalisierung verwendet wird (schalten Sie die Weihnachtsbeleuchtung ein, wenn Sie nach Hause kommen), und TP-Link ist vollständigIFTTT-kompatibel , sodass die Optionen nahezu unbegrenzt sind.

Es gibt viele weitere Optionen, z. B. das Einschalten einer festgelegten Zeit vor Sonnenuntergang, um Aktionen und Reaktionen zu erstellen, sobald Sie einen intelligenten Stecker installiert haben.

Natürlich ist niemand mehr von einem geplanten Timer beeindruckt: Sprachsteuerung ist das neue coole und am einfachsten einzurichtende Gerät sind Amazon Echo (oder andere Echo-Lautsprecher) oder Google Home (über Google Assistant), aber iPhone und iPad sind auch ziemlich einfach.

Beginnend mit der Option Echo / Alexa ist dies unglaublich einfach.

Sagen Sie Alexa, sie soll nach Geräten suchen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stecker eingeschaltet ist und Alexa ihn findet (möglicherweise müssen Sie eine neue Fähigkeit aktivieren). Öffnen Sie die Alexa-App und suchen Sie Ihren Stecker im Bereich Geräte. Ändern Sie den Namen in "Weihnachtsbeleuchtung" und speichern Sie. Sagen Sie "Alexa macht die Weihnachtsbeleuchtung an". Nehmen Sie ein selbstgefälliges Grinsen an und gießen Sie sich etwas Eierlikör ein.

Einige intelligente Stecker müssen möglicherweise eine Fähigkeit für Alexa aktivieren, damit sie funktionieren. Wenn Sie einen Echo Plus- und einen ZigBee-Stecker haben, sollten Sie alle Einstellungen direkt auf Alexa vornehmen können, ohne dass Hubs erforderlich sind. Wenn Sie den oben genannten TP-Link-Stecker kaufen, müssen Sie ihn mit der Kasa-App einrichten. Die beste Faustregel ist jedoch, den Stecker zum Laufen zu bringen und ihn dann zu Alexa hinzuzufügen.

Über Alexa können Sie auch Geräte gruppieren, sodass Sie Ihre Weihnachtsbaumbeleuchtung mit anderen intelligenten Geräten in diesem Raum einschalten können.

Google Home und Google Assistant auf Android-Geräten bieten beide verknüpfte Funktionen. Es gibt auch eine Google Assistant-App auf dem iPhone, die das Gleiche tut. Daher gibt es hier viele Optionen.

Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem Telefon. Ihre verknüpften Geräte werden hier angezeigt, oder Sie können Konten verknüpfen, um Zugriff auf diese Geräte zu erhalten. Suchen Sie Ihren Stecker, benennen Sie ihn in "Weihnachtsbaumbeleuchtung" um und speichern Sie ihn. Sagen Sie "Ok Google, schalten Sie meine Weihnachtsbaumbeleuchtung ein". Nehmen Sie ein selbstgefälliges Grinsen an und fangen Sie an, Hackfleischpasteten zu essen.

Google Assistant ist intelligent, da Sie diesen Stecker auch dem Raum zuweisen können, in dem er sich befindet. Auf diese Weise können Sie ihn mit den Raumlichtern ein- oder ausschalten. Weisen Sie ihn beispielsweise dem Wohnzimmer zu, und wenn Sie "Ausschalten" sagen Wohnzimmer Lichter "Alle Lichter werden ausgeschaltet, Raum und festlich.

Siri spielt gut mit HomeKit, das gut mit Apple-Geräten spielt. Sie erhalten die Kontrolle über Siri auf Watch, iPhone, iPad oder HomePod.

Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iOS-Gerät und tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol +. Tippen Sie auf die Schaltfläche Zubehör hinzufügen. Suchen Sie den 8-stelligen HomeKit-Code entweder an der Seite Ihres Geräts oder auf einer Karte in der Verpackung und scannen Sie ihn mit Ihrem Telefon. Benennen Sie Ihren Stecker in "Weihnachtsbeleuchtung" um und speichern Sie. Sagen Sie "Hey Siri, schalten Sie die Weihnachtsbeleuchtung ein". Nehmen Sie ein selbstgefälliges Grinsen an und trinken Sie ein Glas Sherry.

HomeKit bietet einige weitere Vorteile, da Sie damit Geräte innerhalb der HomeKit-Umgebung steuern können. Sie können beispielsweise einem Hue-fähigen Lichtschalter einen HomeKit-Stecker zuweisen, um Ihre Weihnachtsbeleuchtung über Hue Tap zu steuern, oder andere Geräte hinzufügen, um eine Weihnachtsszene zu erstellen, indem Sie andere Lichter dimmen, Ihre Jalousien schließen oder sogar Verriegeln / entriegeln Sie Ihre Haustür.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Dan Grabham.