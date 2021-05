So schließen Sie einen Xbox One-Controller an Ihren Windows 10-PC an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während sich die Spieletechnologie entwickelt und die Spielplattformen so weit erweitert werden, dass sie auf allen Arten von Geräten mit Diensten wie Xbox Game Pass und Stadia (um nur zwei zu nennen) verfügbar sind, ist es wichtig, dass Sie über eine Methode verfügen, mit der Sie die Spiele spielen können, die Sie möchten mit. Für Xbox-Spieler ist dies der Xbox Wireless Controller.

Wenn Sie es vorziehen, mit einem Controller über Tastatur und Maus zu spielen, entweder weil Sie es einfacher finden oder weil die Tastatur Ihres Laptops nicht über genügend Tastenhub oder Feedback verfügt, sollten Sie Ihren Xbox-Controller auch weiterhin auf Ihrem PC verwenden.

Es ist erwähnenswert, dass Ihr Prozess davon abhängt, ob Sie Bluetooth auf Ihrem Desktop- oder Laptop-Windows 10-Computer haben und ob Sie die neueren drahtlosen Controller oder das ältere Modell haben oder nicht.

Dies ist ein wichtiger Unterschied, da der ältere drahtlose Controller - mit glänzendem Kunststoff um die X-Home-Taste - kein Bluetooth hat und nur mit einem dedizierten Empfänger gekoppelt werden kann.

Fürchte dich nicht, wenn du diesen Controller hast - oder einen Laptop ohne Bluetooth - wir zeigen dir, wie du deinen Controller auch so verwendest. Wenn Sie Ihren Xbox-Controller mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, zeigen wir Ihnen in einer separaten Anleitung, wie das geht .

Im perfekten Szenario verfügen Sie über einen Laptop und einen Xbox-Wireless-Controller, die beide über Bluetooth verfügen. Sie müssen sie also nur koppeln. Öffnen Sie das Startmenü von Windows 10 und suchen Sie nach "Einstellungen".

Klicken Sie auf "Geräte".

Wählen Sie "Bluetooth und andere Geräte".

Klicken Sie auf "Bluetooth oder andere Geräte hinzufügen".

Wählen Sie Bluetooth

Zu diesem Zeitpunkt beginnt Ihr Laptop oder Desktop im Pairing-Modus, in der Nähe nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen. Schalten Sie also Ihren Xbox-Controller ein und versetzen Sie ihn in den Pairing-Modus.

Halten Sie die Home-Taste X einige Sekunden lang gedrückt, bis sie aufleuchtet

Halten Sie die kleine Pairing-Taste an der Oberkante gedrückt

Ihre X-Home-Taste sollte ein- und ausgeschaltet werden

Wenn die Anzeige Ihres Xbox-Controllers blinkt, befindet sich dieser im Pairing-Modus und sollte in der Liste der verfügbaren Geräte auf Ihrem Windows 10-PC angezeigt werden. Klicken Sie einfach auf den Xbox Wireless-Controller in dieser Geräteliste. Innerhalb von ein oder zwei Sekunden wird die Verbindung hergestellt und das Licht hinter dem X leuchtet dauerhaft.

Wenn Sie zu den Personen ohne einen der mit Bluetooth ausgestatteten Xbox-Controller gehören oder einen PC ohne Bluetooth haben, benötigen Sie den Xbox-WLAN-Adapter. Es handelt sich um einen proprietären Dongle, den Microsoft über eine dedizierte drahtlose Verbindung mit dem Controller koppelt.

Sobald Sie einen dieser Adapter haben, schließen Sie ihn einfach an einen freien USB-Anschluss Ihres Windows-Laptops oder -Desktops an und halten Sie die Pairing-Taste an der Seite gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt.

Jetzt schalten Sie Ihren Xbox-Controller ein, indem Sie die zentrale Home-Taste drücken und dann die Pairing-Taste am oberen Rand gedrückt halten, bis das große X zu blinken beginnt.

Zu diesem Zeitpunkt sollten sich der WLAN-Adapter und Ihr Control Pad automatisch finden. Nach einigen Sekunden stellen sie eine Verbindung her und die Lichter werden konstant und hören auf beiden Geräten auf zu blinken.

Schreiben von Cam Bunton.