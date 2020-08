EPOS kündigt neue schicke GSP 601- und 602-Gaming-Headsets an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EPOS hat zwei neue Varianten seiner Gaming-Headsets der GSP 600-Serie mit pfiffigen neuen Farben und leistungsorientiertem Design vorgestellt.

Die GSP 601 und GSP 602 brechen von der Norm der Schwarz-auf-Schwarz-Headset-Designs ab und bieten ein elegantes weißes Finish oder ein glänzendes Marine-Äußeres. Beide Headsets sind mit dem gleichen Fokus auf Qualität gebaut, den Sie von EPOS erwarten, dem neuen Markennamen für Sennheisers Gaming-Produkte.

Diese Qualität beinhaltet ein ergonomisches Design und eine Audio-Klarheit, die "außergewöhnlichen Realismus für Spielesitzungen" verspricht.

Große ergonomische Kunstleder-Ohrpolster und ein geschlossenes Design sorgen dafür, dass diese Headsets so viel Umgebungsgeräusche wie möglich ausschließen, sodass Sie in Ihre Lieblingsspiele eintauchen können. In ähnlicher Weise ist das Flip-to-Mute-Mikrofon mit Auslegerarm so konzipiert, dass es lästige Umgebungsgeräusche fernhält und während des Spiels Audio in Sendequalität liefert.

Die GSP 601 und 602 sind im Wesentlichen stilvolle neue Versionen des klassischen und beliebten GSP 600-Headsets.

Beide kabelgebundenen Headsets funktionieren mit PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und jedem anderen Gerät mit 3,5-mm-Anschluss.

Die EPOS 601 und 602 sind ab sofort für 219 US-Dollar erhältlich .

Schreiben von Adrian Willings.