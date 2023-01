Samsung Galaxy Book 2 Go ist hier mit einem Snapdragon 7c+ Gen 3

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat das kompakte Notebook Galaxy Book 2 Go offiziell vorgestellt und verkündet, dass es mit dem Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 Chipsatz ausgestattet ist.

Dieser neue Chipsatz bedeutet, dass Käufer sich auf eine CPU mit einer bis zu 40 % verbesserten Leistung freuen können, zusammen mit einer GPU, die eine 35 %ige Verbesserung gegenüber dem Snapdragon 7c Gen 2 Chip aufweist, den Samsung im ursprünglichen Galaxy Book Go verwendete. Aber das ist noch nicht alles, was der neue Chip zu bieten hat.

Neben den Geschwindigkeitssteigerungen bietet Qualcomms neues Angebot Unterstützung für Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E-Konnektivität, wobei das Unternehmen auch auf eine verbesserte KI-Verarbeitung hinweist.

All dies bedeutet auch, dass die Nutzer eine beeindruckende Akkulaufzeit erwarten können. Samsung gibt an, dass bis zu 21 Stunden Videowiedergabe die Norm sind, wobei das 14-Zoll-IPS-LCD-Display eine Full-HD-Auflösung und ein 180-Grad-Scharnier bietet. Das Ganze wiegt 1,44 kg und ist nur 15,5 mm dick. Tatsächlich hat das Ganze mehr als nur einen Hauch von MacBook an sich.

Was die Verfügbarkeit angeht, so wird das Samsung Galaxy Book 2 Go ab dem 20. Januar exklusiv über die Samsung-Website und nur in Frankreich erhältlich sein. Auch hier gibt es noch einige Fragezeichen. Samsung hat noch nicht bestätigt, wie es um die Speicherkapazität bestellt ist, und wir wissen auch nicht, wie viel RAM angeboten wird. Wir erwarten die Antworten auf diese und weitere Fragen vor dem 20. Januar.

