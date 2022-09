Der Samsung Odyssey OLED G8 ist ein prächtiges neues ultrawide

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat auf der IFA 2022 mit dem Odyssey OLED G8 seinen neuesten Ultrawide-Monitor vorgestellt (in einem immer dichter werdenden Feld, auch wenn es nur die eigenen Optionen sind).

Bei dem Monitor handelt es sich um ein 34-Zoll-Ultrawide-Biest mit einer ganzen Reihe beeindruckender Funktionen, die ihn zu einer Top-Option machen - oder machen werden, sobald er erhältlich ist.

Dazu gehören eine solide Bildwiederholfrequenz von 175 Hz für flüssiges Gaming und eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln für gestochen scharfe Darstellung.

Die Kurve ist in diesem Fall 1800R, eine relativ ruhige Option, die für diejenigen geeignet ist, die nicht an gebogene Monitore gewöhnt sind. Es ist eine viel sanftere Kurve als etwas wie der titanische Odyssey Ark, den wir vor ein paar Wochen auf der Gamescom gesehen haben.

Mit HDMI 2.1 an Bord, wie man es erwartet, sollte dies ein wirklich zukunftssicherer Monitor sein, und Samsung hat ihn auch mit seinem Gaming Hub ausgestattet (wie alle seine 2022 Monitore und TVs).

Das bedeutet, dass er Spiele von Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now streamen kann, ohne dass außer einem Controller zusätzliche Hardware benötigt wird. Wir sind uns nicht sicher, ob jemand, der viel Geld für einen Ultrawide-Monitor ausgeben möchte, ihn an nichts anschließen wird, aber das ist immer noch eine nette Option, wenn man in der Klemme steckt.

Entscheidend ist, dass wir noch keinen Preis für den OLED G8 haben, was ein wichtiger Faktor ist, um herauszufinden, ob er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber wir wissen, dass der Monitor im vierten Quartal 2022 erhältlich sein soll.

Schreiben von Max Freeman-Mills.