Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer Pause auf dem Laptop-Markt in vielen Märkten der Welt ist Samsung wieder im Geschäft und greift in vielen wichtigen Produktbereichen an. Dazu gehört auch der Bildungsbereich, in dem sein neuestes Galaxy Chromebook 2 360 die größte Wirkung entfalten soll.

Wie das wichtige 360" am Ende des Namens schon sagt, verfügt dieses Chromebook über einen vielseitigen 360-Grad-Scharniermechanismus, so dass Sie es als Laptop, aufrecht stehend oder flach liegend wie ein Tablet verwenden können.

Die Chromebook-Produkte haben sich im Laufe der Jahre so sehr weiterentwickelt, dass die technischen Daten heute weniger wichtig sind als in den Anfängen. Das Chromebook 2 360 verfügt über einen 12,4-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 (WQXGA) und einer maximalen Helligkeit von 340 nits (nicht gerade atemberaubend, aber gut genug, um gegen Sonnenlicht anzukommen).

Was die Leistung angeht, können Sie allerdings nicht viel erwarten, denn unter der Haube steckt ein Intel Celeron N4500, gepaart mit 4 GB RAM und Intel UHD-Grafik. Zum Glück ist Chrome OS kein anstrengendes Betriebssystem, und ohne die Möglichkeit, "schwere" Windows-Apps auszuführen - es geht nur um Android-Apps und Downloads aus dem Chrome Web Store - sollte das für die Ausführung einzelner Aufgaben ausreichen.

Interessanterweise kann dieses Chromebook auch unterwegs genutzt werden, denn neben dem reinen Wi-Fi-Modell ist auch eine 4G/LTE-Modem-Option verfügbar. Und Samsung erhebt auch keine hohen Gebühren für ein Upgrade auf dieses verbundene Modell, wie Sie aus den unten stehenden Preisen ersehen können.

Das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 wird in Großbritannien ab dem 15. April zu einem Preis von 419 £ für das reine Wi-Fi-Modell (mit 64 GB Speicher) oder 499 £ für das 4G/LTE-Modell (mit 128 GB Speicher) erhältlich sein. Obwohl das Gerät auf den Bildungssektor ausgerichtet ist, wird diese Art von Preisgestaltung auch für diejenigen interessant sein, die ein einfaches Gerät für Textverarbeitung und das Durchsuchen von Dokumenten mit zusätzlicher Flexibilität durch das Scharnier suchen. Gutes Material.

Schreiben von Mike Lowe.