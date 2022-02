Samsung Galaxy Book 2 Pro und Book 2 Pro 360 bringen Intel-Updates der 12. Generation für dünne und leichte Laptops

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Samsung hat auf dem MWC 2022 mit dem Galaxy Book 2 Pro und dem Galaxy Book 2 Pro 360 neue Versionen des Galaxy Book angekündigt.

Wie bereits bei diesen Modellen zu sehen, erhält der 360 ein flexibleres Design und unterstützt den S Pen, sodass zusätzliche Eingaben für diejenigen vorhanden sind, die zeichnen oder Notizen machen möchten.

Beide Modelle werden 13,3- und 15,6-Zoll-Displays bieten, wobei alle Modelle über ein AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080 verfügen, das eine erhöhte Helligkeit verspricht, um großartige Bilder zu liefern.

Grafisch sehen Sie bei diesen Modellen Intel Iris X, aber das Galaxy Book 2 Pro 15.6 bietet auch Intel Arc, um zusätzlichen Grafikdruck zu bieten.

Bestes VPN 2021: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 14 September 2021 Egal, ob Sie ein VPN verwenden möchten, um Ihre Online- oder geo-entsperrten Sites zu schützen, wir bieten Ihnen NordVPN, ExpressVPN, Surfshark und

Beide werden von einem 65-W-USB-Typ-C-Ladegerät mit Strom versorgt, wobei Samsung weiterhin darauf hinweist, dass Sie dann ein Ladegerät haben, das alle Ihre Galaxy-Geräte ordentlich (und schnell) auflädt, und es besteht weiterhin das Gefühl, dass Samsung darauf abzielt, ein zu liefern einheitlichere Erfahrung auf diesen Geräten.

Auf diesen Windows 11-Notebooks erscheinen vertraute Samsung-Apps – wie Galerie, Bixby-Sprachsteuerung und Samsung Notes – dank One Book UI 4.0 sowie Single Sign-On, das einen einfachen Zugriff auf Ihre Samsung-Geräte ermöglicht und ein Ökosystemgefühl vermittelt Nicht alle Marken bieten an, da Samsung versucht, mit der Erfahrung zu konkurrieren, an die Apple-Benutzer gewöhnt sind.

Auf diesen neuen Intel-Prozessoren der 12. Generation gibt es Core i5- und i7-Optionen, einen Fokus auf viele Sicherheitsstufen sowie das Entsperren von Fingerabdrücken auf dem Netzschalter. Das bedeutet, dass diese neuen Geräte Microsofts Secure-Core-PC-Anforderungen erfüllen werden, die bei Unternehmensgeräten häufiger anzutreffen sind. Jetzt stehen diese Sicherheitsvorteile auch den Verbrauchern zur Verfügung.

Das neue Galaxy Book spiegelt die zunehmende Nutzung von Webcams und Videokonferenzanwendungen in allen Lebensbereichen wider und erhält eine 1080p-Kamera mit einem breiteren Sichtfeld, die Funktionen wie Auto Framing bietet, um Sie in der Mitte des Bildes zu halten, und den Studiomodus Sicher siehst du gut aus.

Beide Geräte sollen eine Nutzungsdauer von bis zu 21 Stunden bieten, während das Galaxy Book 2 Pro beim 15,6-Zoll-Modell auch 5G-Konnektivität bietet, ideal, um unterwegs immer verbunden zu sein.

Wir waren von früheren Versionen des Galaxy Book beeindruckt und diese Updates bringen die neuesten Energieoptionen, einige attraktive Spezifikationen und ein ansprechendes Design mit sich.

Die Orderbücher werden am 18. März 2022 geöffnet, mit einer breiteren Verfügbarkeit ab dem 1. April. Das Samsung Galaxy Book 2 Pro beginnt bei £ 999 für das 13,3-Zoll-WiFi (i5) 8 GB, 256 GB. Das Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 kostet ab 1099 £ für das 13,3-Zoll (i5) 8 GB, 256 GB.

Schreiben von Chris Hall.