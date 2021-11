Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pünktlich zu den Feiertagen ist in Großbritannien ein neues günstiges Chromebook erhältlich.

Im vergangenen Sommer hat Samsung sein neuestes Chromebook vorgestellt: Das Galaxy Chromebook Go . Es wurde zuerst im Juli in den USA eingeführt, einen Monat später verkaufte AT&T eine LTE-Variante. Jetzt bringt Samsung das Galaxy Chromebook Go LTE in Großbritannien auf den Markt. Es kostet £ 399 mit 4 GB RAM und 64 GB integriertem Speicher.

Es ist ein 14-Zoll-Laptop mit einem Gewicht von 1,45 kg. Samsung sagt, dass es einen Akku packt, der mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Stunden halten kann. Es wird mit einem 45-W-USB-C-Ladegerät geliefert und verfügt über eine Reihe von Anschlüssen, darunter zwei USB-C und ein USB 3.1, sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss und einen microSD-Kartensteckplatz.

Weitere Features sind eine Intel Celeron N4500 CPU mit Intel UHD Graphics, eine 720p HD-Kamera, Stereolautsprecher und Unterstützung für Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1.

Sicher, mit dieser Art von Spezifikationen werden Sie nicht sehr viele intensive Dinge tun, aber Chromebooks sind nicht gerade Hochleistungs-Spielautomaten. Sie sind zum Surfen im Internet, zum Ansehen von YouTube-Videos, zum Abrufen von Gmail und zum Herunterladen einer Vielzahl von Web- und Android-Apps gedacht. Für solche Aufgaben ist das Galaxy Chromebook Go ein ideales Gerät.

