Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat einen Chrome-OS-Einstiegslaptop auf den Markt gebracht, der in den USA 299 US-Dollar kostet.

Es heißt Galaxy Chromebook Go und ist jetzt auf der Samsung-Website und anderswo erhältlich. Beim Start ist das WLAN-Modell Ihre einzige Option, aber Samsung plant, in den kommenden Wochen auch ein LTE-Modell anzubieten. Beide Versionen verfügen über ein 14-Zoll-HD-Display mit 1366 x 768, einen Intel Celeron N4500-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB Speicher (erweiterbar über microSD).

Sicher, mit dieser Art von Spezifikationen werden Sie nicht sehr viele intensive Dinge tun, aber Chromebooks sind nicht gerade Hochleistungs-Spielautomaten. Sie sind zum Surfen im Internet, zum Ansehen von YouTube-Videos, zum Abrufen von Gmail und zum Herunterladen einer Vielzahl von Web-Apps und Android-Apps gedacht. Für solche Aufgaben ist das Galaxy Chromebook Go ein ideales Gerät.

Samsungs ChromeOS-Laptop verfügt außerdem über einen 5480-mAh-Akku, der mit einer einzigen Ladung 12 Stunden halten sollte. In Bezug auf die Anschlüsse umfasst es einen USB-A-3.2-Port, zwei USB-C-Ports, einen Kopfhöreranschluss und einen microSD-Kartenleser. Wir ehrlich gesagt, diese Art von Hardware ist am besten für Kinder, Reisende und leichte Webbrowser geeignet. Für sie hat das Galaxy Chromebook Go viel zu bieten, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Das Beste daran ist, dass es keinen Arm und kein Bein kostet. Um zu sehen, wie es im Vergleich zu anderen verfügbaren Top-Chromebooks abschneidet, lesen Sie unseren Leitfaden: