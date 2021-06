Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem bereits im April bei Galaxy Unpacked eine Ankündigung erwartet wurde , ist das Samsung Galaxy Book Go nun offiziell.

Warum also später auf der ganzen Linie? Das liegt zum Teil daran, dass der Chipsatz des tragbaren Laptops – Qualcomms Snapdragon 7cx Gen 2 – Ende Mai angekündigt wird.

Das Galaxy Book Go ist Samsungs Einstiegsmodell in seine Laptop-Reihe - mit einem Preis, der ab 399 £ in Großbritannien und 349 US-Dollar in den USA entspricht und als Windows-Alternative zu ebenso erschwinglichen Chromebooks fungiert .

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung in seinen Laptops mit Qualcomm experimentiert – das frühere (und teurere) Galaxy Book S hatte den Snapdragon 8cx im Inneren – aber es ist das erste Mal, dass ein 7cx Gen 2 in einem Gerät auftaucht.

Je nach Standpunkt kann das einige Probleme bedeuten, da Windows und Qualcomm nicht so gut spielen. Das Galaxy Book Go ist eine ARM-basierte Plattform mit Windows 10 S, was bedeutet, dass Sie nur genehmigte Apps aus dem Windows Store herunterladen müssen – keine vollwertigen .EXE-Dateien.

Aber als tragbarer Laptop als Textverarbeitungs- und Browserplattform macht es Sinn. Es gibt einen 14-Zoll-Full-HD-Bildschirm, um Ihre Aufmerksamkeit zu behalten, und obwohl das Gewicht von 1,38 kg nicht das superleichte Gewicht von unter 1 kg ist, das Sie anderswo finden können, werden Sie beim Preis, was Sie nicht an Gewicht sparen, sparen.

Darüber hinaus bieten die beiden Galaxy Book Go-Varianten dank 4G/LTE-Kompatibilität mobiles Surfen. Das Basismodell verfügt über 8 GB RAM und 128 GB Speicher, während das Step-up-Modell den RAM auf 8 GB verdoppelt, aber die gleiche Speicherkapazität beibehält – was Sie auch um 25 Prozent Preiserhöhung kostet.

Schreiben von Mike Lowe.