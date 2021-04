Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am 28. April findet ein Galaxy Unpacked-Event statt , bei dem Samsung voraussichtlich eine Vielzahl von Galaxy Book-Laptops vorstellen wird, darunter Galaxy Book Pro . Das neueste gemunkelte Produkt ist das Galaxy Book Go - das Einstiegsgerät der Produktreihe.

In der Tat ist das Go preislich so ein Einstiegsmodell - angeblich nur 350 US-Dollar -, dass es wirklich ein Windows-Laptop ist, der die Anklage gegen erschwingliche Chromebooks erheben will.

Wie ist das möglich? Nun, es liegt teilweise an der Architektur. Im Inneren wird das Galaxy Book Go voraussichtlich mit dem Snapdragon 7C-Prozessor von Qualcomm ausgeliefert. Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung sich mit Qualcomm in Laptops versucht - das frühere (und teurere) Galaxy Book S hatte den Snapdragon 8CX im Inneren .

Windows und Qualcomm spielen nicht so gut. Da es sich bei Go um eine ARM-basierte Plattform handelt, kann es problemlos mit Windows 10 S ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass Sie nur genehmigte Apps aus dem Windows Store herunterladen müssen - keine vollwertigen EXE-Dateien von irgendwoher. Das ist etwas einschränkend, aber für ein Budget-Textverarbeitungsgerät ist es durchaus akzeptabel - und das wird unserer Meinung nach der ganze Blickwinkel des Galaxy Book Go sein.

Auf der anderen Seite haben wir ironischerweise bereits den Snapdragon 7C im Acer Chromebook Spin 513 gesehen - ein Format, das sehr viel Sinn macht, da Chrome OS als Chromebook im Gegensatz zu Chrome keine Einschränkungen aufweist Windows.

Auf die richtige Art und Weise und zu diesem gemunkelten Preis können wir sehen, wie das Galaxy Book Go in bestimmten Sektoren für Furore sorgt. Mehr wie wir es am 28. April kennen.

Schreiben von Mike Lowe.