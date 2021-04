Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung vor kurzem angekündigt , wird es eine entpackte 2021 Veranstaltung im April zu halten, mit dem lädt die necken „ mächtigsten Galaxy kommt “. Aber könnte es sich auch um neue Samsung Galaxy Book Pro-Laptops handeln?

Es wurde gemunkelt, dass Samsung neue Windows 10-Laptops entwickelt , die als Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 bezeichnet werden. Bilder der Geräte sind im letzten Monat sogar online aufgetaucht, mit freundlicher Genehmigung von Evan Blass . Jetzt hat 91mobiles.com weitere Bilder freigegeben, die von der SafetyKorea-Zertifizierungswebsite abgerufen wurden.

Das Samsung Galaxy Book Pro scheint in Silber und Weiß erhältlich zu sein und verfügt über hübsche, schlanke Einfassungen auf dem Bildschirm, während das Samsung Galaxy Book Pro 360 in Weiß mit einem 360-Grad-Scharnier und einem Touchscreen angeboten werden könnte. Frühere Berichte deuteten auch darauf hin, dass das 2-in-1-Gerät den S-Pen-Stift von Samsung unterstützt. Beachten Sie, dass beide Laptops mit Tastaturen angezeigt werden, auf denen eine Windows-Taste gedrückt wird. Es scheint auch wahrscheinlich, dass sie in 13-Zoll- und 15-Zoll-Versionen kommen werden.

Andere gemunkelte Spezifikationen für die kommenden Laptops sind OLED-Displays, Thunderbolt 4 und optionale LTE-Unterstützung. Sie könnten auch Intels Prozessoren der 11. Generation starten, während die 15-Zoll-Version des Galaxy Book Pro diskrete Nvidia MX450-Grafiken bieten könnte.

Die Veranstaltung von Samsung ist für den 28. April 2021 geplant. Vielleicht erfahren wir bald mehr über diese Laptops. Hier können Sie sich die Live-Streaming-Show selbst ansehen .

Schreiben von Maggie Tillman.