Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In die Fußstapfen von Apple getreten, die kürzlich den ARM-basierten Apple Silicon M1-Chip für Macs auf den Markt gebracht haben, erwägt Samsung Berichten zufolge, Exynos auf PCs zu bringen. Exynos ist eine Reihe von ARM-basierten System-on-Chips von Samsung.

Samsungs Silizium befindet sich in seinen eigenen Handys sowie in anderen, aber es sieht so aus, als würde das Unternehmen die Verwendung in anderen Geräten wie Computern untersuchen. Vielleicht kommen die ersten PCs mit Exynos-Chips sogar bald an. Leaker @TheGalox neckte auf Twitter: "Exynos für Computer ... Ich kann es kaum erwarten!" Der Leaker ging nicht näher darauf ein, wann die ARM-basierten Chipsätze für PCs eintreffen würden.

Exynos für Computer



Ich kann es kaum erwarten! - Anthony (@TheGalox_), 17. Januar 2021

Denken Sie daran, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Gerüchte über Exynos auf PCs auftauchen. Zum Beispiel behauptete der Leaker @MauriQHD auf Twitter im vergangenen Juli, Samsung habe geplant, ARM-Chips auf Basis des Exynos 1000 auf Windows-PCs zu bringen. Dieser Exynos 1000 ist jetzt als Exynos 2100 bekannt und der erste 5-nm-SoC des Unternehmens. Es konkurriert direkt mit dem Snapdragon 888 SoC von Qualcomm.

Wie Wccftech feststellte, gab es im April letzten Jahres ein weiteres Leck , das ergab, dass Samsung einen neuen SoC mit einer AMD-GPU getestet hatte.

Die AMD-GPU des Unternehmens schlug sogar den Snapdragon 865 in einem Benchmark-Lauf. Tatsächlich hat es sich im Vergleich zur GPU von Qualcomms Snapdragon 865 verdreifacht. Und vergessen wir nicht, dass Samsung bereits bestätigt hat, dass es eine Partnerschaft mit AMD eingeht, um neues Silizium zu entwickeln.

Die Arbeit von Samsung mit AMD wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres ans Licht kommen. Bleiben Sie also auf dem neuesten Stand von Pocket-Lint.

Schreiben von Maggie Tillman.