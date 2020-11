Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist keine große Überraschung, dass im letzten Jahr einige der großen Tech-Unternehmen weltweit darüber nachgedacht haben, wie ihre Produkte in einer häuslichen Umgebung funktionieren.

Im Fall von Samsung ist der neueste in diesem Trend der neue Smart Monitor M7, ein Display, das eine direkte Reaktion darauf ist, wie die Arbeits-, Bildungs- und Unterhaltungsbedürfnisse der Menschen in ihrem Zuhause weitaus stärker verwurzelt sind.

Der Kern dieser Fokusänderung scheint darin zu liegen, wie Sie eine Verbindung zum Monitor herstellen und wie Sie ihn nach dem Anschließen verwenden können. Das bedeutet, dass neben HDMI- und USB-C-Konnektivität auch Samsung DeX, App Casting und Apple AirPlay 2 an Bord sind, eine Seltenheit unter dedizierten Monitoren.

Interessanterweise ist der Monitor in der Tat so intelligent, dass einige Apps nicht einmal ein verbundenes Mobiltelefon oder einen PC benötigen, um ausgeführt zu werden. Beispielsweise kann er Microsoft Office-Anwendungen unabhängig ausführen, wenn er mit Ihrem Wi-Fi verbunden ist, was für Hausaufgaben sicher nützlich ist . Bluetooth bedeutet, dass Sie eine Tastatur und eine Maus damit verbinden können, um ein nahezu PC-ähnliches Erlebnis zu erzielen.

Auf der anderen Seite dieser Medaille sind auf dem Monitor auch mehrere Unterhaltungs-Apps integriert, genau wie bei Ihrem Smart-TV, einschließlich Netflix und YouTube, die alle mit einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Es ist in 32- und 27-Zoll-Versionen erhältlich und sollte später in den USA und Kanada erhältlich sein, bevor es in den kommenden Wochen auf weitere Gebiete ausgeweitet wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.