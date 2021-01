Razer Viper 8K ist die „schnellste Gaming-Maus der Welt".

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als kleines Upgrade unter der Haube lässt Razers Aktualisierung seiner Viper-Gaming-Maus von den Dächern schreien, dass das neue Modell die schnellste Gaming-Maus auf dem Planeten ist, und sagt auch die Wahrheit.

Es verfügt über einen Focus Plus 20.000DPI-Sensor, der es mit Strom versorgt, aber der große Schritt liegt in der Abfragerate von 20.000 Hz, die weit über dem liegt, was die meisten Gaming-Mäuse da draußen verwalten, und effektiv viel häufiger auftritt Pingen Sie an Ihren Computer, um zu aktualisieren, wo sich der Zeiger oder Cursor befinden soll.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem großen Gewinn, aber in der Praxis ist dies nicht so garantiert, da selbst Razer glücklich zugibt, dass dies wirklich zu so hohen Gewinnspannen führt, dass viele Menschen sie nicht wahrnehmen können. Aus Razers Sicht ist dies ein Fortschritt, der winzige, aber wichtige Unterschiede bewirken kann, wenn Sie reaktionsbasierte, nervöse Spiele wie Online-Shooter spielen.

Sie werden es höchstwahrscheinlich auch auf einem Monitor mit einer hohen Bildwiederholfrequenz verwenden wollen, um wirklich zu erkennen, welche Glätte Sie erzielen können, während anständige Spielspezifikationen auch auf der Hardware-Seite dabei helfen.

Es ist also eher ein Nischenverkauf als es zunächst klingt. Trotzdem schadet das Upgrade absolut nicht, da die Viper immer noch eine komfortable und elegante Gaming-Maus ist und der Preis zwischen den Versionen überhaupt nicht erhöht wurde.

Die Maus ist ab sofort verfügbar. Wenn Sie also den neuesten Stand der Geschwindigkeit ausprobieren möchten, haben Sie hier Ihre Chance.

Schreiben von Max Freeman-Mills.