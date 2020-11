Sparen Sie über £ 70 beim fantastischen Razer Basilisk Ultimate

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Razer Basilisk Ultimate ist eine hervorragende kabellose Gaming-Maus mit einigen fantastischen Highlights. Jetzt ist es dank dieses Black Friday-Deals noch besser.

Auf unserer Liste als eine unserer beliebtesten Gaming-Mäuse ist die Basilisk Ultimate eine wunderschöne Razer-Maus mit vielen fantastischen Funktionen. Dazu gehören 2,4-GHz-HyperSpeed-Wireless-Konnektivität, maximal 20.000 DPI in fünf verschiedenen Stufen, strukturierte Griffe und ein ergonomisches Design, 11 programmierbare Tasten und mehr.

Es ist eine Premium-Gaming-Maus, deren Verwendung eine absolute Freude ist. Zu den Highlights dieser Maus zählen eine Akkulaufzeit von 100 Stunden, ein geschickt austauschbares Multifunktionspaddel und 14 anpassbare Beleuchtungszonen.

squirrel_widget_177967

Der Razer Basilisk Ultimate scheint alles zu haben, hat aber normalerweise einen steilen und zweifellos abstoßenden Preis. Für Black Friday wurde es jedoch mit 73,01 £ gegenüber dem geforderten Preis deutlich reduziert, sodass es nur 86,99 £ (gegenüber den üblichen 160 £) beträgt. In den USA können Sie den Basilisk Ultimate mit einem Preisnachlass von 35 US-Dollar erneuern lassen .

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Adrian Willings.