Diese Razer Blade Pro 17 spart £ 699 für Black Friday

(Pocket-lint) - Das Blade-Sortiment von Razer umfasst einige leistungsstarke Gaming-Technologien, die in einem kompakten, leichten Gehäuse untergebracht sind. Diese Geräte eignen sich hervorragend für tragbare Maschinen, die sich perfekt zum Spielen, Erstellen und mehr eignen.

Für Black Friday gibt es ein absolutes Schnäppchen für das Razer Blade Pro 17. Dieses Kraftpaket eines Laptops verfügt über ein 17,3-Zoll-300-Hz-Display, eine Intel Core i7-10875H-CPU, eine Nvidia GeForce RTX 2070 MaxQ-GPU, 16 GB RAM und Mehr. Normalerweise hat dieser Razer Blade Pro 17 £ 2.299,92, jetzt wurden £ 699,94 für den Black Friday abgeschlagen, was £ 1.599,98 entspricht .

Als ob das nicht genug wäre, enthält das Angebot auch eine ganze Reihe von Extras, die mit dem Razer Power Up-Bundle aus Cynosa Lite-Tastatur, Viper-Maus und Kraken X Lite-Headset geliefert werden. Plus Razer-Fans werden sich freuen zu sehen, dass sie auch eine Razer Bandana-Maske und eine der sehr beliebten Razer Hydrator-Wasserflaschen haben.

Für US-Leser ist das ältere Modell 2019 mit 144-Hz-Bildschirm, Intel Core i7-9750H-CPU, Nvidia GeForce RTX 2060 und mehr ebenfalls 56% günstiger - mit einer Ersparnis von satten 2.240,11 USD und nur 1.759 USD .

Schreiben von Adrian Willings.