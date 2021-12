Qualcomm 8Cx Gen 3 zielt auf Always-on 5G-Laptops der nächsten Generation

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Qualcomm hat seinen Snapdragon Tech Summit genutzt , um eine ganze Reihe neuer Produkte aus den Bereichen Mobile , Gaming und Computing vorzustellen. Mit seinem 8Cx Gen 3-Chipsatz ist es der letzte von ihnen, mit dem das Unternehmen neue Maßstäbe für seinen Ansatz für immer verfügbare 5G-verbundene Laptop-Angebote setzt.

Die Sache ist die, 8Cx stand schon immer etwas im Widerspruch zu Microsoft Windows, da die x86- und ARM-Architekturen nicht kompatibel sind. In der Vergangenheit bedeutete es, dass Produkten mit Qualcomm im Inneren der vollständige Schlüsselsatz fehlte, um auf gleichwertige Funktionen auf Intel-Niveau zuzugreifen - ohne beispielsweise die Möglichkeit, vollständige ausführbare Dateien zu installieren.

Windows 11 bringt jedoch Änderungen mit sich, die 8Cx Gen 3 zu einem weitaus praktikableren Vorschlag machen könnten, vor allem, weil Microsoft vor Ende 2021 - obwohl wir vermuten, dass dies Anfang 2022 fallen könnte - die Unterstützung für Android hinzufügen wird Apps direkt in Windows 11. Und Qualcomm ist das nicht fremd und kann sich nahtlos anschließen.

Aber zurück zu 8Cx Gen 3 für einen Moment. Was ist neu an der dritten Generation? Nun, es ist jetzt ein 5-nm-Prozess, der das Akkulaufzeitpotenzial von Geräten weiter stärken sollte - etwas, bei dem Qualcomm bereits übertroffen hat. Das Unternehmen geht sogar so weit, "Unterstützung für bis zu mehrere Tage Akkulaufzeit" zu sagen, also ist dies ein gewisses Vertrauen in Bezug auf die Langlebigkeit.

An anderer Stelle soll 8Cx Gen 3 eine Leistungssteigerung von bis zu 85 Prozent gegenüber seinem Vorgänger bringen, während die Adreno-GPU von Qualcomm auch eine 60-prozentige Steigerung gegenüber der letzten Generation vorweisen kann. Es gibt auch Unterstützung für 120-Hz-Panels bei Full-HD-Auflösung.

Ein weiteres großes Spiel ist die Fähigkeit, 5G zu unterstützen, wobei Qualcomms Snapdragon X55, X62 oder X65 5G Modem-RF-Systeme alle möglich sind. Letztere bietet Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s – die schnellsten auf dem Markt zum Zeitpunkt des Schreibens, wie Sie in der mobilen Plattform Snapdragon 8 Gen 1 finden – mit mmWave oder Sub-6GHz. Das soll für superschnelle Konnektivität unterwegs sorgen, die derzeit kein anderer Hersteller bieten kann.

Und das ist wirklich das Schlüsselspiel für Qualcomm: das zu nutzen, was es am besten kann, um potenzielle Benutzer in Versuchung zu führen. Wenn also die Idee einer epischen Akkulaufzeit und superschnellen 5G-Geschwindigkeiten für unterwegs (es gibt auch Wi-Fi 6E-Unterstützung) das Negative einer eingeschränkten Kompatibilität in Windows in den Schatten stellt, dann könnte 8Cx Gen 3 einen größeren Einfluss auf den Laptop haben Platz als seine Vorgänger.

Die Geräte werden im ersten Quartal 2022 mit 8Cx Gen 3 im Inneren auf den Markt kommen. Erwarten Sie also, dass die CES 2022 in Las Vegas ein zuverlässiges Barometer-Schaufenster dafür ist, welche Unternehmen die Plattform verwenden werden – und in welchen Geräten, da hier mehr Möglichkeiten als nur Windows-Produkte vorhanden sind .