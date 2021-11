Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf seinem Investor Day 2021 kündigte Qualcomm Pläne für neue PC-Prozessoren an. Es ist geplant, in etwa neun Monaten Muster in den Händen von Hardwarepartnern zu haben, mit Produkteinführungen mit dem neuen Chip im Jahr 2023.

Der neue Chip wird ein ARM-basierter SoC der nächsten Generation sein und Qualcomm sagt, er sei "entwickelt, um den Leistungs-Benchmark für Windows-PCs zu setzen".

Eine Folie auf der Investorenveranstaltung lautete "Konkurrenzfähige Lösung der M-Serie für den PC", die darauf hindeutet, dass Qualcomm glaubt, dass seine Chips mindestens vergleichbar, wenn nicht sogar besser sein werden als Apples Silizium der M-Serie .

Das Gerede über Apples Chips, kombiniert mit Behauptungen über die Verbesserung der Akkulaufzeit, lässt uns vermuten, dass sich Qualcomm mit diesem neuen Chip hauptsächlich auf den Laptop-Markt konzentrieren wird. Obwohl es cool wäre, auch im PC-Bereich weitere Mac Mini-Äquivalente zu sehen.

Anfang dieses Jahres erwarb Qualcomm Nuvia im Rahmen eines massiven 1,4-Milliarden-Dollar-Deals. Das Nuvia-Team wird diese neue CPU entwickeln. Es ist auch erwähnenswert, dass das Unternehmen von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde, die an seinen Chips der A-Serie gearbeitet hatten, also wissen sie definitiv, wovon sie sprechen.

Qualcomm sagte auch , es wäre seine Adreno GPUs wird beefing, mit dem Ziel zu bieten Desktop-Klasse - Gaming - Performance auf seinen zukünftigen Produkten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Qualcomm den PC-Markt ins Visier nimmt. Zuvor hatte es eine Partnerschaft mit Microsoft bei den SQ1- und SQ2-Chips des Surface X. Diese früheren Bemühungen konnten nichts revolutionieren, aber vielleicht wird dieser jüngste Versuch nach der jüngsten Übernahme viel aufregender.