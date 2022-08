Wie Sie die PC-Spezifikationen überprüfen: Finden Sie die vollständigen Spezifikationen Ihres Computers

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vielleicht kennen Sie die genauen Spezifikationen Ihres Computers nicht. Wenn Sie einen Laptop oder einen vorgefertigten PC gekauft haben, stehen die technischen Daten vielleicht nicht im Vordergrund.

Die Kenntnis der technischen Daten kann nützlich sein, um herauszufinden, ob Sie eine bestimmte Anwendung installieren oder einige Teile aufrüsten möchten. Wir haben bereits darüber geschrieben, welche Teile Sie zuerst aufrüsten sollten, wie Sie Ihre CPU aufrüsten und wie Sie Ihren Arbeitsspeicher aufrüsten, aber vielleicht müssen Sie das nur für etwas wissen, das Sie kaufen wollen.

-

Die gute Nachricht ist, dass es Möglichkeiten gibt, die technischen Daten Ihres PCs herauszufinden, ohne ihn zu öffnen und die eigentliche Hardware zu betrachten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die technischen Daten Ihres PCs mit nur wenigen Klicks in Windows zu ermitteln. Sie können sehr schnell viele Informationen erhalten, ohne zusätzliche Software herunterladen zu müssen.

In Windows 10 und Windows 11 können Sie schnell auf einige Details zugreifen, z. B. welche CPU Sie verwenden, wie viel Arbeitsspeicher Sie installiert haben, Ihre Windows-Version und mehr. So gehen Sie vor:

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche oder drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur Geben Sie "Über" ein Klicken Sie auf "Über Ihren PC" unter der Option "Systemeinstellungen", die erscheint

Dort sehen Sie dann vieles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick.

Dies sind nur die grundlegenden technischen Daten Ihres Computers, aber Sie können sie hier nicht nur auf einen Blick sehen, sondern auch kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche in dieser App klicken, wenn Sie sie zur Fehlerbehebung benötigen.

Windows bietet Ihnen auch eine andere einfache Möglichkeit, die technischen Daten Ihres PCs zu ermitteln. Mit dieser Methode erhalten Sie auch mehr Details, einschließlich Informationen über Ihre Grafikkarte und angeschlossene Peripheriegeräte (Maus, Tastatur usw.).

Sie können auf diese Informationen über das DirectX-Diagnosetool zugreifen. DirectX ist eine intelligente Technologie, die es Ihren verschiedenen Computerkomponenten ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, um effektiv zu arbeiten. DirectX ist für PC-Spiele unverzichtbar, aber es ist auch ein wichtiger Bestandteil der Funktionsweise Ihres Computers.

Das DirectX-Diagnosetool (auch bekannt als dxdiag) wird normalerweise verwendet, um Probleme zu finden oder Probleme zu melden. Sie können es aber auch verwenden, um die technischen Daten Ihres PCs herauszufinden. Und so geht's:

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche oder drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur Geben Sie dxdiag ein. Klicken Sie auf das Symbol "dxdiag - Befehl ausführen". Lassen Sie es laufen und überprüfen Sie die Ergebnisse

Ihre Systemspezifikationen werden dann in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Die grundlegenden Daten Ihres Computers werden auf der Hauptseite angezeigt, aber Sie können auch auf die Registerkarte "Anzeige" am oberen Rand klicken, um Ihre Grafikkarte zu sehen, und auf "Ton" und "Eingabe" klicken, um mehr über wichtige angeschlossene Geräte zu erfahren.

Dieses Tool kann für alle möglichen Dinge verwendet werden, z. B. um herauszufinden, welche BIOS-Version auf Ihrem PC installiert ist. Am unteren Ende der App befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Alle Informationen speichern". Wenn Sie darauf klicken, werden alle Daten in einem Textdokument gespeichert. Sie können dann alles auf einen Blick sehen.

Wenn Sie eine Nvidia-Grafikkarte besitzen, haben Sie wahrscheinlich schon GeForce Experience heruntergeladen, vor allem, wenn Sie Ihre Grafiktreiber aktualisiert haben oder einfach nur versucht haben, Ihren Spiele-PC zu optimieren, um mehr FPS und ein flüssigeres Erlebnis zu erhalten.

GeForce Experience ist ein großartiges Tool für alle möglichen Dinge, einschließlich der Aufnahme von Gameplay-Material für YouTube oder Twitch-Streams. Sie können damit aber auch ganz einfach Ihre Grafiktreiber aktualisieren und andere Dinge tun, wie z. B. die technischen Daten Ihres PCs herausfinden.

Um Ihre Spezifikationen zu sehen, öffnen Sie GeForce Experience, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste klicken und es öffnen oder indem Sie es in der Liste Ihrer Anwendungen im Startmenü finden. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Allgemein". Dort sollten Sie Ihre PC-Spezifikationen unter "My Rig" auf der rechten Seite der App sehen.

Dies zeigt Ihnen Ihre aktuelle Grafikkarte, CPU, RAM und Treiberversion sowie die Auflösung Ihres Bildschirms.

Schreiben von Adrian Willings.