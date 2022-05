Intel enthüllt den ersten 16-Kern-Laptop-Prozessor der Welt - Intel 12. Generation HX-CPUs

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Intel hat eine Erweiterung seiner H-Serie von Intel Alder Lake-Prozessoren der 12. Generation in Form der HX-Reihe vorgestellt.

Während der Intel Vision-Veranstaltung des Unternehmens wurden neue CPUs vorgestellt, die speziell für professionelle Anwender und Gaming-Enthusiasten entwickelt wurden.

Die HX-Prozessoren wurden mit Blick auf eine konkurrenzlose mobile Leistung" entwickelt. Zu diesem Zweck hat Intel den weltweit ersten Laptop-Prozessor mit 16 Kernen entwickelt, der dieselbe Mischung aus acht Leistungskernen und acht Effizienzkernen aufweist, die wir bereits von den Desktop-Prozessoren kennen.

HX wurde mit zusätzlicher Bandbreite für mehr E/A auf tragbaren Laptops entwickelt. Das bedeutet, dass Sie Laptops mit bis zu vier NVMe-SSDs in die Hände bekommen werden. Es ist zukunftssicher, d. h. es funktioniert mit PCIe Gen 5-Grafikkarten, unterstützt aber auch Gen 5-NVMe-SSDs.

Als ob das nicht schon aufregend genug wäre, kann die HX-Reihe auch mit mehr Speicher ausgestattet werden. Sie werden in der Lage sein, bis zu zwei DIMMs pro Kanal mit bis zu 128 GB DDR5-RAM in einem dünnen und tragbaren Notebook unterzubringen.

Die HX-Serie ist speziell für die Übertaktung freigeschaltet und eignet sich laut Intel ideal für Spiele, aber auch für "unternehmenskritische" Arbeitslasten. Dies wird durch eine aktualisierte Übertaktungssoftware unterstützt, mit der Sie ganz einfach das Beste aus Ihrem Rechner herausholen können. Außerdem arbeitet HX mit XMP 3.0-Übertaktung für DDR5-RAM. Sie können also eine verbesserte Leistung in mehreren Bereichen erwarten.

All dies bedeutet eine Leistungssteigerung von 64 Prozent, wenn man den Core i9-12900HX mit der vorherigen Generation i9-11980HK vergleicht. In der Praxis bedeutet das: bis zu 149 FPS in Forza Horizon 5, 151 FPS in Hitman 3, 114 FPS in Total War: Warhammer III und mehr.

Es gibt eine Mischung aus Gaming- und Workstation-Laptops von Ihren Lieblingsmarken, die mit diesen neuesten HX-Prozessoren ausgestattet sind. Diese werden mit diskreter Grafik von Intel kombiniert, darunter auch Intel Arc Grafik.

Schreiben von Adrian Willings.