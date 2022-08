So aktivieren Sie G-Sync auf Ihrem Gaming-PC und Monitor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn du eine Nvidia-Grafikkarte und einen kompatiblen Gaming-Monitor hast, kann Nvidia G-Sync dir zu einem flüssigeren Spielerlebnis verhelfen.

Nvidia G-Sync ist eine Technologie, die dazu dient, die Kommunikation zwischen Monitor und Grafikkarte zu verbessern und Ihnen so ein ruckelfreies Spielerlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie einen Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz haben, können Sie auch die Vorteile von Nvidia Reflex nutzen, aber auch G-Sync kann einen Unterschied ausmachen.

G-Sync passt die Bildwiederholfrequenz Ihres Gaming-Monitors an die Bildwiederholfrequenz (FPS) des PC-Spiels an, das Sie gerade spielen. Dies verhindert ein Tearing des Bildschirms bei einem plötzlichen drastischen Abfall der FPS. Die Funktion ist jedoch nicht standardmäßig aktiviert, daher ist es wichtig, G-Sync einzuschalten.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie überprüfen, ob Sie einen G-Sync-fähigen Monitor haben. G-Sync funktioniert nur dann, wenn Sie die entsprechende Hardware haben, die es unterstützt.

Nvidia hat eine detaillierte Datenbank, die alle aktuellen G-Sync-fähigen und kompatiblen Monitore enthält. Wir empfehlen, dort nachzusehen, ob Ihr Monitor dabei ist. Die Spitzenmonitore in dieser Liste bieten auch G-Sync Ultimate. Diese High-End-Monitore versprechen eine extrem niedrige Latenzzeit, eine Mehrzonen-Hintergrundbeleuchtung, eine maximale Helligkeit von 1.000 nits und eine Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die G-Sync-kompatiblen Bildschirme, die nicht über eine vollständige G-Sync-Validierung verfügen, sondern stattdessen eine andere Art von Adaptive-Sync-Technologie wie AMDs FreeSync verwenden. Diese Bildschirme können mit G-Sync arbeiten, funktionieren aber möglicherweise nicht so einwandfrei wie zugelassene Bildschirme.

Bevor Sie etwas anderes tun, müssen Sie Nvidia G-Sync in den Hardware-Einstellungen Ihres Monitors aktivieren. Verwenden Sie die Menütasten auf Ihrem Monitor, um die adaptive Synchronisierung und die G-Sync-Einstellungen zu finden und zu aktivieren.

Wo sich diese Einstellungen befinden, ist von Monitor zu Monitor unterschiedlich. Möglicherweise müssen Sie also in Ihrem Handbuch nachsehen, wo die Einstellung zu finden ist. Sobald das erledigt ist, können Sie G-Sync in Windows aktivieren.

Wenn Sie einen Nvidia G-Sync-fähigen Monitor haben, müssen Sie einige Schritte ausführen, um ihn zu aktivieren:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Windows-Desktop Klicken Sie auf Nvidia Systemsteuerung (in Windows 11 müssen Sie zuerst auf "Weitere Optionen anzeigen" klicken) Suchen Sie im Menü auf der linken Seite nach "Anzeigeeinstellungen". Klicken Sie dann auf "G-Sync einrichten". Klicken Sie auf das Kästchen mit der Aufschrift "G-Sync aktivieren". Wählen Sie, ob Sie es für den Vollbildmodus oder den Fenstermodus aktivieren möchten.

Sie können die Nvidia Systemsteuerung auch finden, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken und "Nvidia Systemsteuerung" in das Suchfeld eingeben.

Wenn Sie mehr als einen Monitor haben, müssen Sie Ihren G-Sync-Monitor als primären Bildschirm festlegen, damit G-Sync beim Spielen richtig funktioniert.

So gehen Sie vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und dann auf Anzeigeeinstellungen Klicken Sie auf "identifizieren" neben den angezeigten Monitoren Finden Sie heraus, welcher der G-Sync-Monitor ist, und klicken Sie auf das Symbol für diesen Monitor. Klicken Sie auf die Option "Diesen Monitor zum Hauptmonitor machen".

Sie werden feststellen, dass Spiele auf diesem Monitor gestartet werden und die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, beim Spielen gut funktionieren.

Wenn Sie G-Sync aktiviert haben, lohnt es sich auch, einige der Einstellungen in Ihrem Spiel zu optimieren. Für ein optimales Erlebnis sollten die FPS des Spiels mit der Bildwiederholfrequenz des Monitors übereinstimmen. Das heißt, wenn die FPS über die maximale Bildwiederholrate hinausgehen, ist das Spielerlebnis nicht mehr so gut.

Am besten gehst du in jedes Spiel und nimmst ein paar Einstellungen vor. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die maximale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors in den Einstellungen festgelegt haben. Suchen Sie dann auch nach einem FPS-Limiter. Sie werden feststellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie diese Einstellung auf dieselbe (oder eine etwas niedrigere) als Ihre maximale Bildwiederholfrequenz einstellen.

Es bringt nichts, 300 FPS zu haben, wenn Ihr Monitor nur maximal 144 Hz verarbeiten kann. Probieren Sie die Einstellungen so lange aus, bis Sie die für Sie beste Lösung gefunden haben. Die Einstellungen können von Spiel zu Spiel variieren. Es kann sich auch lohnen, V-Sync zu aktivieren.

