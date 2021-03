Was ist DLSS? Nvidias KI-gestützte Grafiktechnologie erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie sich die neuesten und besten Nvidia RTX-Grafikkarten angesehen haben, haben Sie vielleicht schon von DLSS gehört. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, was es ist, haben wir die Antworten.

Nvidia verfügt eindeutig über ernsthafte Gaming-Hardware in Form verschiedener Grafikkarten, aber das Unternehmen hat in den letzten Jahren auch an einer Reihe verschiedener Softwaretechnologien gearbeitet, um das Beste aus dieser Hardware herauszuholen.

Das Unternehmen hat die Möglichkeiten des Raytracing und die Erfahrung, die zu Spielen beitragen kann, stark vorangetrieben. Diese Technologie bietet eine verbesserte visuelle Darstellung durch realistische Beleuchtung, genaue Schatten und diffuse Lichtquellen. Es kann aber auch Druck auf Ihren Gaming-PC ausüben und die FPS-Zahl senken, was für jeden PC-Spieler miserabel ist.

Hier kommt DLSS ins Spiel. Mit dieser Technologie können Sie die beeindruckende visuelle Wiedergabetreue optimal nutzen, die Leistung verbessern und die Bildraten hoch halten, damit Sie Ihren ausgefallenen Gaming-Monitor optimal nutzen können .

Deep Learning Super Sampling (auch bekannt als DLSS) ist eine Technologie für künstliche Intelligenz, die Nvidia entwickelt hat, um die Leistung Ihres Spielautomaten auch bei höheren Einstellungen zu verbessern.

Die Idee ist, weniger Druck auf Ihre GPU auszuüben, indem Sie das Originalbild mit einer niedrigeren Auflösung rendern und dann mit künstlicher Intelligenz das Bild hochskalieren, um den Eindruck zu erwecken, dass es mit einer höheren Auflösung ausgeführt wird.

Stellen Sie sich vor, Sie spielen einen visuell beeindruckenden Triple-A-Titel mit maximalen Einstellungen auf einem 4K-Monitor, aber das Spiel läuft tatsächlich mit 1080p und wird dann von der KI mithilfe von DLSS auf 4K hochskaliert. Dies bedeutet, dass das Spiel schneller und flüssiger laufen kann, was Ihnen große FPS-Gewinne bringt, ohne dass die Grafik darunter leidet.

Die künstliche DLSS-Intelligenz fügt im Wesentlichen die zusätzlichen Pixel hinzu, um eine fantastische Ansicht zu erzielen, die jedoch flüssig ist und Sie nicht über den FPS-Zähler weinen lässt.

DLSS ist nicht perfekt, aber es hat sich im Laufe der Zeit verbessert und jetzt verfügt Nvidia über mehrere DLSS-Einstellungen, die Leistung, Ausgewogenheit und Qualitätsmodus umfassen. Sie können zwischen diesen wechseln, basierend auf Ihrer Erfahrung mit Qualität, die die besten visuellen Verbesserungen bietet, während die Leistung dazu beitragen kann, Ihre FPS zu verbessern, wenn es so aussieht, als würde sie sinken.

Wir haben erwähnt, wie Raytracing zu den visuellen Gesamteffekten im Spiel beitragen kann, sich jedoch negativ auf die Leistung des Spiels auswirken kann. DLSS wirkt dem entgegen und ermöglicht es Ihnen, solche Einstellungen beizubehalten, arbeitet jedoch mit ernsthafter Grafikmagie, um die Gesamtleistung zu verbessern.

Wir haben dies in einer Reihe von Spielen in Aktion gesehen. In einigen Fällen macht es einen größeren Unterschied als in anderen. Bei maximalen Einstellungen war Cyberpunk 2077 beim ersten Start besonders anstrengend. Selbst mit einem bulligen PC und einem RTX 3080 erreichten wir 20-30 FPS bei ausgeschaltetem DLSS, aber alles andere war maximal. Das Einschalten von DLSS führte zu einer fast doppelten Bildrate und einer viel flüssigeren Erfahrung.

Es ist jedoch noch nicht perfekt. Wenn Sie auf den Leistungsmodus eingestellt sind, können Sie je nach dem, was Sie spielen, eine gewisse Verschlechterung der visuellen Gesamtqualität feststellen. Im Vergleich zu 4K bei ausgeschaltetem DLSS kann eine leichte Unschärfe auftreten. Zum größten Teil funktioniert die Technologie jedoch gut und der Kompromiss ist es wert, damit zu spielen.

Anfangs, als DLSS zum ersten Mal gestartet wurde, wurde es nur von einer Handvoll Spielen unterstützt, und Sie konnten es nicht einfach auf irgendetwas ausführen. Seitdem wurde DLSS verbessert und in Form von DLSS 2.0 veröffentlicht. Das Unternehmen hat auch versucht, es für Entwickler zugänglicher zu machen, damit es nicht für bestimmte Spiele geschult werden muss, um die beste Leistung zu erzielen, sondern stattdessen in möglichst viele Spiele integriert werden kann.

Die DLSS-Implementierung hängt immer noch von den Entwicklern ab, aber wir haben sie in einer Reihe von Spielen gesehen. Nvidia hat auch einige kühne Behauptungen über die Leistungsverbesserungen, die DLSS für die folgenden Titel bietet:

DEATH STRANDING - DLSS ermöglicht über 100 FPS bei 1440p für alle RTX-GPUs und kann bieten eine glatte 60+ FPS bei 4K.

bieten eine glatte 60+ FPS bei 4K. F1 2020 - DLSS ermöglicht 100+ FPS bei 1080p für alle RTX-GPUs und flüssige 60+ FPS bei 4K mit maximalen Einstellungen für RTX 2060 Super und höhere GPUs.

Steuerung - Mit DLSS können Spieler 1440p 60+ FPS mit maximalen Einstellungen und Raytracing erreichen, die auf RTX 2070 Super und höheren GPUs aktiviert sind.

MechWarrior 5: Mercenaries - DLSS ermöglicht 60+ FPS bei 4K-Auflösungen für die RTX 2070 Super- und höhere GPUs und sorgt für reibungslose 80+ FPS bei 1440p für alle RTX-GPUs.

Liefern Sie uns den Mond - Mit DLSS können RTX 2060 und RTX 2060 Super mit maximalen Einstellungen und aktivierter Raytracing-Funktion mit bis zu 1440p abgespielt werden.

Wolfenstein: Youngblood - Mit DLSS können die RTX-GPUs bei 4K eine bis zu 2-fache Leistungssteigerung erzielen, was ein viel flüssigeres Erlebnis ermöglicht.

Die offizielle Liste der Spiele, die DLSS unterstützen, wird ständig erweitert, umfasst jedoch derzeit:

Inmitten des Bösen

Hymne

Battlefield V

Heller Speicher

Call Of Duty: Kalter Krieg der Black Ops

Steuerung

Cyberpunk 2077

Todesstrandung

Errette uns den Mond

F1 2020

Final Fantasy XV

Vierzehn Tage

Ghostrunner

Eisenkonflikt

Gerechtigkeit

Marvels Rächer

Mechwarrior V: Söldner

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter: Welt

Mount & Blade II Bannerlord

Nioh 2: Die Gesamtausgabe

Schatten des Grabräubers

Das Medium

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Jungblut

Wenn Sie mehr über DLSS erfahren möchten, können Sie dies auf der offiziellen Website von Nvidia nachlesen.

