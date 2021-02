Nvidia enthüllt mehr über die RTX 3060 GPU

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die RTX 3060-Grafikkarte von Nvidia wurde bereits Anfang Januar angekündigt, aber die Details zu den technischen Daten waren zu diesem Zeitpunkt etwas begrenzt. Jetzt hat Nividia seine offizielle Produktseite mit weiteren Informationen aktualisiert, einschließlich eines voraussichtlichen Veröffentlichungsdatums am 25. Februar.

Die Nvidia GeForce RTX 3060 Ti und RTX 3060 Karten gehören zu den neuesten in der 3000er Serie und zu den günstigsten. Die Preise beginnen bei 299 GBP / 329 USD. Diese Karten sollen jedoch "das ultimative Spielerlebnis " mit all den Vorteilen von Raytracing und DLSS in einem erschwinglichen Paket bieten .

Die vollständigen technischen Daten des 3060 wurden nun ebenfalls veröffentlicht. Einige der Highlights sind:

Architektur - Ampere

CUDA-Kerne - 3584

Speichergröße - 12 GB GDDR6

VRAM-Geschwindigkeit - 16 Gbit / s

Tensorkerne - 3. Generation

RT-Kerne - 2. Generation

Basistakt (MHz) - 1320

Boost Clock (MHz) - 1780

Maximale digitale Auflösung - 7680 x 4320

Obwohl Nvidia weitere Informationen veröffentlicht hat, hat es die Anzahl der Tensor- oder RT-Kerne noch nicht bestätigt, was es schwierig macht, dieses Modell mit den anderen Modellen der 3000er-Serie allein auf Papier zu vergleichen.

Wir wissen, dass der 3060 DLSS nutzen kann und Benutzer auch das Beste aus Dingen wie Nvidia Broadcast machen können .

Hoffentlich werden wir in den nächsten Wochen mehr herausfinden.

Schreiben von Adrian Willings.