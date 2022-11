Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - MSI hat im Vorfeld der CES2023 den Project 491C angekündigt, den laut MSI "weltweit ersten super ultra-breiten WD-OLED Curved Gaming Monitor".

In einem Twitter-Post des MSI Gaming-Accounts wird der neue Monitor angeteasert und verspricht eine Menge, ohne uns wirklich viele Informationen zu geben. Wir wissen, dass er ein 240Hz QD-OLED-Panel hat, und MSI sagt, dass jeder, der vor ihm sitzt, "ein Seherlebnis genießen wird, das weit besser ist als alles, was Sie bisher erlebt haben".

Das war's im Grunde. Wir können jedoch davon ausgehen, dass wir bald mehr über dieses Gerät erfahren werden. MSI sagt, dass weitere Informationen zum Project 491C "in Kürze" folgen werden, was bedeutet, dass wir vielleicht auf die CES2023 warten müssen. Diese wird am 5. Januar 2023 beginnen und bis zum 8. Januar 2023 laufen. MSI wird natürlich nicht der einzige Aussteller sein, aber das Unternehmen hat dafür gesorgt, dass es einer der ersten Stände sein wird, zu dem die Leute strömen werden.

Der weltweit ERSTE super-ultra-breite gebogene Gaming-Monitor mit einem 240Hz QD-OLED-Panel wird Ihnen ein Seherlebnis bieten, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Bereiten Sie sich auf die CES2023 vor, um das Debüt unseres Project 491C zu erleben. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD- MSI Gaming (@msigaming) November 24, 2022

Es gibt natürlich noch viele Fragen, die sich die Leute stellen müssen. Wir kennen weder die Auflösung des Geräts noch haben wir eine Ahnung, was es kosten wird oder wann es in den Handel kommt. Wir gehen davon aus, dass die erste Antwort "viel" lauten wird, aber bei der zweiten Frage kann man nur raten. Produkte, die auf der CES angekündigt werden, können fast sofort oder erst ein Jahr später auf den Markt kommen, also legen Sie sich noch nicht die Groschen zur Seite.

Was die Größe dieses Geräts angeht, so lässt der Name vermuten, dass es 49 Zoll groß sein wird. Aber wir werden auf eine richtige Ankündigung warten, um sicher zu sein.

Schreiben von Oliver Haslam.