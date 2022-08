So deaktivieren Sie Cortana in Windows

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Cortana ist die Antwort von Microsoft auf Google Assistant, Apples Siri und Amazon Alexa. Ein digitaler Sprachassistent, der direkt in Windows integriert ist, was bedeutet, dass Sie einfach"Hey, Cortana" sagen können, um Hilfe zu bekommen, wenn Sie sie brauchen.

Für einige mag die Vorstellung, dass ein weiteres Gerät jedes Ihrer Worte abhört, abschreckend wirken. Aber keine Sorge, Sie können Cortana relativ einfach deaktivieren.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass Cortana in Windows 11 nicht standardmäßig aktiviert ist. Wenn Sie es also deaktivieren möchten, müssen Sie sich nur in Windows 10 darum kümmern.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Cortana zu deaktivieren, besteht darin, zu verhindern, dass es geladen wird, wenn Windows geladen wird. Sie können auswählen, welche Apps beim Einschalten Ihres PCs geladen werden. Wenn Sie Cortana hier deaktivieren, wird sie gar nicht erst geladen.

Um dies zu tun, müssen Sie zunächst den Task-Manager öffnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Sie können die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur drücken und "Task-Manager" eintippen, um ihn zu finden, mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken und ihn starten oder unseren Lieblingskurzbefehl verwenden und die folgenden Schritte ausführen:

Drücken Sie CTRL+SHIFT+ESC, um den Task-Manager zu starten. Suchen Sie die Registerkarte "Start" und klicken Sie darauf Durchsuchen Sie die Liste der Anwendungen und suchen Sie nach Cortana Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Cortana und klicken Sie auf Deaktivieren

Wenn Sie schon dabei sind, empfehlen wir Ihnen, auch alle anderen Anwendungen zu deaktivieren, die Sie im Alltag nicht verwenden und die für Ihre Arbeit oder Ihr Hobby unerlässlich sind. Viele heimtückische Apps, die Sie installiert haben, versuchen, beim Start zu starten, und das kann die Startzeit Ihres Computers stark verlangsamen.

Sie können Cortana auch über die Systemeinstellungen der Startanwendungen deaktivieren. So greifen Sie auf diese Einstellungen zu:

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche oder drücken Sie die Windows-Taste und geben Sie "Autostart-Apps" ein. Klicken Sie auf die Systemeinstellungen für Startanwendungen Suchen Sie Cortana in der Liste der Autostart-Apps Klicken Sie auf Deaktivieren

Dies funktioniert sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11, sodass Sie alle Apps, die Sie nicht automatisch starten möchten, mit wenigen Klicks deaktivieren können.

Wenn Sie doppelt sicher sein wollen, dass Cortana deaktiviert ist, können Sie in den App-Einstellungen auf ein paar Schaltflächen klicken, um Cortana zu deaktivieren.

Klicken Sie auf den Start-Button oder drücken Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur Navigieren Sie zu "Alle Apps". Suchen Sie Cortana in der Liste Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Cortana und klicken Sie auf "App-Einstellungen" oder "Weitere Einstellungen". Suchen Sie nach der Einstellung "Bei Anmeldung ausführen" und deaktivieren Sie sie.

Hier finden Sie auch eine Einstellung für das Mikrofon, mit der Sie den Zugriff von Cortana auf Ihr Mikrofon deaktivieren können .

Wenn das Deaktivieren von Cortana nicht ausreicht, können Sie es jederzeit deinstallieren. Leider ist dies nicht so einfach, wie wenn Sie in der Systemsteuerung auf die Einstellungen für das Hinzufügen oder Entfernen von Programmen klicken. Sie müssen dazu ein wenig tricksen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start oder drücken Sie die Windows-Taste und geben Sie Powershell ein Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows Powershell und klicken Sie auf "Als Administrator ausführen". Sobald es läuft, geben Sie Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage ein Drücken Sie die Eingabetaste

Dadurch wird Cortana von Ihrem System entfernt, mit Ausnahme einiger Registrierungsdateien. Das Entfernen dieser Dateien könnte für die meisten Benutzer zu aggressiv sein, weshalb wir raten, es einfach zu überspringen.

Schreiben von Adrian Willings.