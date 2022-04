Microsoft Surface Laptop Go 2 kommt bald, Codename "Zuma"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einem Bericht zufolge wird es sehr bald ein neues Microsoft Surface Laptop Go geben.

Angeblich soll das Surface Laptop Go 2 mit dem Codenamen "Zuma" Microsofts Veröffentlichungsplan für die erste Hälfte dieses Jahres sein. Das bedeutet, dass es bis Juni erwartet wird.

Quellen haben Windows Central mitgeteilt, dass es mit einem aktualisierten Prozessor und einer neuen Farbgebung ausgeliefert werden wird.

Die Website behauptet auch, dass der Surface Laptop Go 2 preislich ähnlich wie sein Vorgänger sein wird - etwa 549 US-Dollar für das Einstiegsmodell. Es wird von einem Intel Core i5 Prozessor der 11. Generation angetrieben, mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher.

Es wird auch einige Modelle mit höherer Ausstattung geben, heißt es.

Was das Design betrifft, so wird der schlanke Laptop Berichten zufolge die gleiche 12,4-Zoll-Bildschirmgröße haben und äußerlich ähnlich aussehen wie der bestehende Surface Laptop Go.

Allerdings wird es eine neue Farbe für das Go 2 geben: Sage. Diese wird sich zu Platin, Eisblau und Sandstein gesellen.

Wenn man den Zeitpunkt bedenkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es während der Microsoft-Entwicklerkonferenz Build im Mai angekündigt wird. Auch in diesem Jahr wird es sich um eine rein virtuelle Veranstaltung handeln, die vom 24. bis 26. Mai 2022 stattfindet.

Wenn dem so ist, wird das Auslieferungsdatum etwa Anfang Juni sein.

Schreiben von Rik Henderson.