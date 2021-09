Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat Ende September 2021 während eines großen Live-Streams eine Vielzahl von Geräten enthüllt, aber eine der weniger radikalen Überarbeitungen, die es für die Surface-Linie zeigte, kam in Form des Surface Go 3.

Dies ist, genau so, wie es sich anhört, ein Update auf das ältere Surface Go 2 und sieht oberflächlich nicht allzu anders aus, abgesehen vom Update auf Windows 11. Hier sind jedoch einige detailliertere Vergleiche über einige Tasten Bereiche.

Wir werden den Elefanten im Raum hier direkt in Angriff nehmen – Go 3 und Go 2 scheinen buchstäblich identische Designs zu haben – dies wird von Microsoft bestätigt, das ihre Abmessungen als millimetergenau auflistet. Das heißt, wenn Ihnen das Aussehen des Go 2 gefallen hat, hält Sie nichts davon ab, die gleiche Ansicht des Go 3 zu haben.

Dies bedeutet, dass Sie in jedem Fall einen 10,5-Zoll-Bildschirm mit ziemlich klobigen Blenden erhalten, zusammen mit einer wegklappbaren Abdeckung, die die Tastatur und das Trackpad hält. Jede Generation ist ein echtes 2-in-1-Gerät, sodass Sie es je nach Bedarf entweder als Tablet oder als Laptop verwenden können.

Wir hätten auf eine größere Überarbeitung gehofft, die das Aussehen des Go etwas verbessern könnte, aber es scheint, dass wir auf so etwas noch eine Weile warten müssen. Die gute Nachricht ist, dass Go 3 und Go 2 beide superleicht sind, perfekt für mobiles Arbeiten.

Als Teil dieser fehlenden Änderung bestätigen die tatsächlichen technischen Daten des von Ihnen verwendeten Displays, dass es sich auch zwischen den Generationen nicht geändert hat - in beiden Modellen handelt es sich um ein Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1280 mit 220 PPI und 10 -Punkt-Multi-Touch-Unterstützung.

Auch dies ist keine große Tragödie - das Display wurde zwischen dem ersten Go und dem Go 2 erheblich aktualisiert, daher ist es keine große Überraschung, dass Microsoft wieder dabei geblieben ist. Es hat eine gute Schärfe und Farbgenauigkeit, insbesondere angesichts seiner Größe.

Unter der Haube kommen wir endlich zu dem Bereich, in dem sich die Dinge tatsächlich ein gutes Stück verändert haben. Beginnend mit dem Go 2 wurde es entweder von einem Intel Pentium Gold 4425Y oder einem Intel Core m3 der 8. Generation angetrieben. Letzteres war für uns die einzige wirkliche Wahl, ließ das Go 2 aber in einigen Szenarien immer noch etwas untermotorisiert.

All dies lief unter Windows 10 im abgespeckten "S" -Modus, und alles führte zu einem Gerät, das im Notfall praktisch war, aber mit herausfordernden Aufgaben zu kämpfen hatte. Um dies zu beheben, mussten Sie ein gutes Stück zusätzliches Geld für Step-up-Optionen wie doppelten RAM oder den teureren Prozessor ausgeben.

Beim Surface Go 3 hat Microsoft etwas nachgeholfen, indem es die Mindestspezifikationen etwas erhöht hat. Das Go 3 kann mit einem Dual-Core Intel Pentium Gold 6500Y oder Dual-Core Intel Core i3-10100Y Prozessor der 10. Generation ausgestattet werden, was einen ordentlichen Fortschritt in Sachen Leistung darstellt.

Es wird auch mit Windows 11 (ebenfalls im "S" -Modus) für ein etwas neueres Erscheinungsbild und die Vorteile neuer Funktionen wie Xbox Cloud Gaming geliefert, um das Go 3 für ein Gerät etwas nützlicher zu machen.

Beide Generationen können entweder 4 GB oder 8 GB RAM haben, und beide können entweder mit kümmerlichen 64 GB oder 128 GB On-Device-Speicher gebaut werden.

Die beiden Tablet-Generationen haben genau die gleichen Anschlüsse, wie Sie es vom unveränderten Design erwarten würden - die vollständige Liste:

1 USB-C

3,5-mm-Kopfhörerbuchse

1 Surface Connect-Port

Oberflächentyp Abdeckung Port

MicroSDXC-Kartenleser

Das bedeutet, dass Sie Ihren Speicher auf beiden mit microSD erweitern können, aber Go 2 und Go 3 ziemlich wenig echte Ports zur Verfügung lassen – so dass Sie wahrscheinlich einen Dongle dazu nehmen werden. Unabhängig davon, für welche Version Sie sich entscheiden, werden Sie sich mit ziemlicher Sicherheit ein Surface Type Cover zulegen, damit Sie tatsächlich eine Tastatur mit dem Tablet verwenden können.

Wenn es darum geht, einen Gewinner zwischen Go 2 und Go 3 auszuwählen, sind die Dinge aus einem Hauptgrund sehr einfach - dem Preis. Wo das Surface Go 2 bei £ 399 ankam, beginnt das Go 3 bei £ 369, und das Go 2 ist immer noch nicht so stark reduziert.

Das bedeutet, dass die einfachste Logik vorerst darin besteht, sich für das zukunftssicherere Go 3 zu entscheiden, da Sie ähnliche Beträge für ältere Hardware ausgeben werden, wenn Sie sich für das ältere Modell entscheiden.

