Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat sein bisher "leistungsstärkstes" Surface-Gerät angekündigt - das Surface Laptop Studio.

Mit Intel Quad-Core-Prozessor der 11.

Im „Bühnenmodus“ lässt sich der Bildschirm für den Künstlereinsatz fast flach hinlegen, wobei der neue Surface Slim Pen 2 für ein haptischeres Zeichnen als je zuvor sorgt.

Das Tastatur-Touchpad bietet auch haptisches Feedback, während "omnisonic"-Lautsprecher von Dolby dafür sorgen, dass der Ton auch bei hohen Lautstärken knackig ist.

Dolby Vision wird vom PixelSense-Display unterstützt, auch mit 120 Hz an Bord.

Es wird natürlich ab dem Start mit Windows 11 geliefert und unterstützt Thunderbolt 4 für schnelle Datenübertragungen.

Der Laptop ist insgesamt nicht leicht und wiegt je nach Modell bis zu 1,8 kg, aber er ist sowieso eher für Studioarbeiten geeignet - daher der Name.

Das Microsoft Surface Laptop Studio ist ab sofort vorbestellbar und wird am 5. Oktober ausgeliefert - am selben Tag, an dem Windows 11 veröffentlicht wird.

Die Preise beginnen bei 1.599 US-Dollar für eine Intel Core i5-Edition mit Iris Xe-Grafik. Den Preis für die Version mit Intel Core i7 und Nvidia GPU kennen wir noch nicht.

