Microsoft beendet die Unterstützung für native Android Office-Apps auf Chromebook

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft beendet diesen Herbst die Unterstützung für die Office- und Outlook- Android-Apps auf Chrome OS- Computern, um Benutzer dazu zu bringen, die Web-Apps auszuprobieren.

Ab dem 18. September 2021 wird der in Redmond ansässige Softwareriese damit beginnen, Chromebook-Nutzer auf seine Web-Apps zu drängen, so eine Erklärung gegenüber About Chromebooks . Der Nachrichtenblog berichtete auch, dass nur bestimmte Office-Web-Apps wie Outlook über einen Offline-Modus verfügen und das Öffnen vorhandener Dokumente mit den progressiven Web-Apps von Microsoft für Chrome OS im Offline-Modus nicht funktioniert. Es hört sich also so an, als könnte dieser Übergang unordentlich und nicht so voll ausgestattet sein.

Es ist erwähnenswert, dass noch im Juli 2021 in den Supportdokumenten von Microsoft Chromebook-Besitzer empfohlen wurden, die Android-Versionen von Office, Outlook, OneNote und OneDrive auf ihren Laptops zu installieren. In diesen Supportdokumenten heißt es nun, dass diese nativen Android-Apps für Chrome OS-Benutzer nicht unterstützt werden.

Microsoft erklärt nicht, warum es diese Änderung vornimmt, aber es ist ein wenig ironisch, da Windows 11 jetzt die Ausführung von Android-Apps unterstützt. Ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich nur Redmonds Art, wieder mit Google und Chrome OS zu konkurrieren. Pocket-lint hat Microsoft um einen Kommentar gebeten und wird mehr darüber mitteilen, wenn wir es erfahren.

Neben dem Problem der Offline-Bearbeitung enthält die Webversion von Office alle Funktionen, die Sie normalerweise verwenden würden, von der Textverarbeitung bis zum Abrufen von E-Mails. Um die Web-Apps zu verwenden, müssen sich Chromebook-Benutzer entweder mit ihrem persönlichen Microsoft-Konto oder einem Konto anmelden, das mit einem Microsoft 365/Office 365-Abonnement verknüpft ist