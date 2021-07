Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nun, hier ist etwas anders . Ein Microsoft-Patent aus dem Jahr 2020 hat eine mögliche alternative Zukunft für die Laptop-Produkte von Microsoft aufgezeigt, wie die eingebetteten Patentbilder unten zeigen.

Wie Sie auf den Abbildungen sehen können, könnte das markante Scharnier des bestehenden Surface Book – das bereits 2016 als „Dynamisches Fulcrum-Scharnier“ bezeichnet wurde – stattdessen durch ein dramatisches Design mit zwei Scharnieren ersetzt werden.

Microsoft

Der Quellartikel von WinFuture schlägt vor, dass dies ein Versuch ist, Apples Magic Keyboard-Design-Setup (das iPad in ein MacBook zu verwandeln) zu übernehmen - aber wir sehen es als völlig anders an.

Auf den ersten Blick ähneln diese Bilder eher dem Surface Studio der nächsten Generation, aber bei genauerem Hinsehen erkennt man das sekundäre Scharnier in der Mitte der Rückseite des Bildschirms. Dies ermöglicht die Möglichkeit, den Bildschirm in eine Staffelei-ähnlichere Position nach vorne zu ziehen, was eine größere Vielfalt an plausiblen Bildschirmpositionen bietet.

Das ist natürlich eine ziemliche Abkehr vom bestehenden Surface Book 3 , da das aktuelle Dynamic Fulcrum Hinge flexibel gestaltet ist, aber auch das Abnehmen des Bildschirms - in einem Tablet-ähnlichen Stil - für eine vielseitige Verwendung in diesem Format ermöglicht.

Vielleicht kommt das traditionelle 2-in-1 in dieser Größe und Größenordnung bei den Kunden einfach nicht so gut an wie zuerst? Wir müssen abwarten, ob ein zukünftiger Microsoft-Laptop diesen Scharnierstil verwendet, dies könnte in der Tat eine sehr interessante alternative Einrichtung darstellen ...