Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird allgemein erwartet, dass Microsoft die nächste Version von Windows im Laufe dieses Monats auf einer Veranstaltung vorstellen wird. Es soll Windows 11 heißen und ist das erste große Update für Windows seit sechs Jahren, abgesehen von den zweimal jährlich stattfindenden Funktionsupdates, die Microsoft für sein Flaggschiff-Betriebssystem herausbringt. Jetzt sind Bilder des kommenden Betriebssystems online durchgesickert.

Ein Baidu-Benutzer hat am Dienstag zwei Screenshots von Windows 11 gepostet, die eine Windows 10X-ähnliche Oberfläche und ein zentrales Startmenü mit abgerundeten Ecken enthüllen. The Verge konnte sich dann in das frühe Windows 11 ISO einarbeiten und es sogar installieren. Obwohl es keine große visuelle Änderung gegenüber Windows 10 ist, gibt es Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, darunter mehr abgerundete Ecken, Snap-Steuerelemente, mit denen Sie ein Fenster an eine Stelle auf Ihrem Bildschirm anheften können, ein neues Widgets-Symbol in der Taskleiste, eine integrierte Xbox-App und a neue Windows-Setup-Erfahrung.

Hier ein erster Blick auf Windows 11. Es gibt ein neues Startmenü, abgerundete Ecken, einen neuen Startsound und mehr https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) 15. Juni 2021

Die nächste Veranstaltung von Microsoft ist für den 24. Juni angesetzt, daher werden wir wahrscheinlich bald mehr über diese Änderungen erfahren, die Berichten zufolge Teil einer Aktion mit dem Codenamen Sun Valley sind.

Denken Sie daran, dass das Unternehmen kürzlich beschlossen hat, die Tür zu Windows 10X zu schließen , einem Betriebssystem, das speziell für Geräte mit zwei Bildschirmen entwickelt wurde. Berichten zufolge hat es beschlossen, das Beste von Windows 10X in Windows 10 zu integrieren, anstatt ein völlig separates Betriebssystem zu erstellen. Es sieht jedoch eher so aus, als ob diese Arbeit in dieser durchgesickerten Version von Windows 11 verwendet wurde.

CEO Satya Nadella und Chief Product Officer Panos Panay werden Redner bei Microsofts Veranstaltung sein. Hier erfahren Sie, was Sie erwartet .

Schreiben von Maggie Tillman.