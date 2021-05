Microsoft aktualisiert endlich Symbole, die es seit Windows 95 gibt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat in den letzten Monaten zahlreiche Windows File Explorer-Symbole überarbeitet, und Windows Insider-Vorschau-Builds haben festgestellt, dass sie auf Geräte übertragen werden. Stabile Windows-Symbole wie Dieser PC, Dokumente und der Papierkorb haben ein neues Aussehen erhalten.

Der neueste Insider Preview-Build bietet jedoch einen besseren Einblick in andere Symboländerungen - nämlich, dass Microsoft Symbole überarbeitet, die es seit der Windows 95-Ära gibt.

Die Idee ist, sie mit anderen Designelementen auf Produkten wie Microsoft 365 in Einklang zu bringen und zahlreiche neue Symbole für Dinge wie Netzwerke, Drucken, Ruhezustand und physische Medienlaufwerke aufzunehmen (ja, die Leute haben diese noch).

Dies alles ist Teil von Sun Valley - eine umfassende Reihe von Designänderungen, die an Windows vorgenommen wurden, und die erste ordnungsgemäße Überarbeitung der Designsprache von Windows 10 seit ihrem Debüt im Jahr 2015, teils aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit, teils um sie mit anderen so genannten Microsoft-Versionen in Einklang zu bringen. Die Angebote von Fluent Design und teilweise, weil viele von uns heutzutage Displays mit viel höherer Auflösung verwenden.

Die neuen Verbesserungen an der Benutzeroberfläche werden anscheinend Teil des Updates für Oktober oder Herbst sein, und es sieht so aus, als ob sie im Sommer abgeschlossen sein werden.

Neueste Windows Insider-Builds zeigen jetzt andere Fluent Design-Einflüsse, nämlich ein neues "schwebendes" Erscheinungsbild für das Startmenü sowie "Flyouts", die über der Taskleiste für app-spezifische Menüs und Dinge wie Wi-Fi, Clock angezeigt werden und Action Center-Optionen.

Diese Elemente ähneln dem Design, das in neueren Versionen unter macOS und iPadOS verwendet wurde, insbesondere der aktuellen MacOS 11 Big Sur-Iteration . Es kann jedoch auch andere schwebende Elemente geben, z. B. Windows, das abgerundete Ecken erhält.

Apple MacOS 11 Big Sur: Alle wichtigen neuen Mac-Funktionen wurden untersucht von Dan Grabham · 6 Kann 2021

Wir erwarten eine endgültige Vorschau von Sun Valley während des Microsoft Build-Entwicklerereignisses im Laufe des Monats.

Schreiben von Dan Grabham.